«Динамо» К — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч УПЛ 4 июля 2020 года

В плей-офф чемпионата Украины «Динамо» Киев будет принимать «Шахтер» Д. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 4 июля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» К — «Шахтер» Д.

«Динамо» Киев

В 28 матчах украинского первенства столичная команда набрала 55 очков. В турнирной таблице она находится на втором месте, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Впервые после паузы «Динамо» Киев сыграло с «Шахтером» Д 31 мая. Тогда бело-синие потерпели поражение со счетом 1:3.

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Позже коллектив Алексея Михайличенко одержал две крупные победы в чемпионате, одолев «Александрию» (5:1) и «Зарю» (3:1).

В полуфинале Кубка страны динамовцы прошли скромный клуб «Минай» (2:0), после чего в УПЛ они одержали верх над «Колосом» (2:1) и неожиданно уступили «Десне» (2:3).

«Шахтер» Д

В текущем сезоне эта команда в очередной раз стала чемпионом Украины, заработав себе приличную фору в 17 очков от ближайших преследователей. В 28 матчах УПЛ она набрала 72 балла.

Последний раз «Шахтер» Д оставался без набранных очков в Премьер-лиге еще до паузы. 15 марта оранжево-черные минимально уступили «Заре» (0:1).

А после возобновления сезона подопечные Луиша Каштру провели отрезок из четырех побед. Сперва «горняки» одолели «Динамо» Киев (3:1).

В других встречах «Шахтер» Д был сильнее «Десны» (3:2), «Колоса» (1:0) и «Александрии» (3:2). В недавнем поединке команда Каштру скатала в ничейку с «Зарей» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Киев в грядущей встрече оценивается в 2.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.40, а на победу «Шахтера» Д — 2.52.

Киевляне в финальной части сезона намерены сохранить место в зоне ЛЧ, а немотивированный «Шахтер» Д всегда не против обыграть принципиального соперника. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.59. 0