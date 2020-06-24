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    Выберется ли «Борнмут» из зоны вылета?

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Борнмут»
    Команда Хау идет в зоне вылета
    24 июня на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Борнмут» в рамках 31 тура АПЛ. Начало игры в 20:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Июня 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулверхэмптон
    •  Вулверхэмптон 20:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» борется за место в топ-5 АПЛ. У хозяев 46 очков после 30 туров. Уже шесть туров подряд команда не проигрывает в чемпионате.

    Отметим, что «Волки» прошли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Эспаньол». Перед паузой в европейском футболе команда провела первую игру в Греции против «Олимпиакоса» в борьбе за путевку в четвертьфинал — команды разошлись миром 1:1.

    В последних четырех поединках Премьер-лиги «Вулвз» смогли трижды победить и один раз сыграть вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сначала были триумфы в играх против «Норвича» дома (3:0), «Тоттенхэма» на выезде (3:2) и «Вест Хэма» (2:0) в гостях, а перед карантином — нулевая ничья с «Брайтоном» (0:0).

    «Борнмут»

    После возобновления карантина коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 30 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

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    • «Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах в 2020 году. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

    Затем в АПЛ клуб потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

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    Непосредственно перед карантином коллектив мог зацепиться за ничью против «Ливерпуля», но уступил 1:2, а после паузы уступил дома «Кристал Пэлас» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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