«Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

24 июня на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Борнмут» в рамках 31 тура АПЛ. Начало игры в 20:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Борнмут».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» борется за место в топ-5 АПЛ. У хозяев 46 очков после 30 туров. Уже шесть туров подряд команда не проигрывает в чемпионате.

Отметим, что «Волки» прошли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Эспаньол». Перед паузой в европейском футболе команда провела первую игру в Греции против «Олимпиакоса» в борьбе за путевку в четвертьфинал — команды разошлись миром 1:1.

В последних четырех поединках Премьер-лиги «Вулвз» смогли трижды победить и один раз сыграть вничью.

Календарь и таблица АПЛ

Сначала были триумфы в играх против «Норвича» дома (3:0), «Тоттенхэма» на выезде (3:2) и «Вест Хэма» (2:0) в гостях, а перед карантином — нулевая ничья с «Брайтоном» (0:0).

«Борнмут»

После возобновления карантина коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 30 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

«Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах в 2020 году. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

Затем в АПЛ клуб потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

Непосредственно перед карантином коллектив мог зацепиться за ничью против «Ливерпуля», но уступил 1:2, а после паузы уступил дома «Кристал Пэлас» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0