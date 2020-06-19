«Гранада» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 19 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Испании «Гранада» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» 19 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Гранада» — «Вильярреал».

«Гранада»

Команда из автономного сообщества Андалусия занимает 9 место в турнирной таблице с 42 очками в копилке. От еврокубковой зоны, в которой находится «Вильярреал», ее отделяют всего 2 пункта.

Последний раз «Гранада» проигрывала где-либо 12 февраля. Тогда в первой встрече в рамках полуфинала Кубка Короля подопечные Диего Мартинеса Пенаса уступили «Атлетику» (0:1).

Затем «Грана» завоевала 6 очков в чемпионате, одолев «Вальядолид» (2:1) и «Осасуну» (3:0). В 26-м туре Примеры эта команда сыграла вничью с «Сельтой» (0:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

Позже «Гранада» победила «Атлетик» в Кубке (2:1), но по сумме двух встреч 2:2 и из-за гола на выезде она вылетела. Перед паузой «Насриды» разошлись миром с «Леванте» (1:1), а после рестарта Примеры подопечные Пенаса победили «Хетафе» (2:1) и скатали вничью с «Бетисом» (2:2).

«Вильярреал»

Коллектив из одноименного города в провинции Кастельон на данном этапе Ла Лиги идет седьмым. За 29 матчей чемпионата он заработал 44 очка. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 3 пункта.

Перед приостановкой сезона в Испании «Вильярреалу» удалось набрать всего 4 очка в пяти матчах Примеры. В 23-м туре первенства коллектив Хавьера Кальехи по разу обменялся голами в «Вальядолидом» (1:1).

А после победы над «Леванте» дома (2:1) «желтая субмарина» потерпела три поражения кряду. В этих встречах она была слабее «Атлетико» (1:3), «Атлетика» (0:1) и «Леганеса» (1:2).

Однако возобновление чемпионата получилось для «Вильярреала» идеальным. Команда Кальехи победила в двух поединках, одолев «Сельту» (1:0) и «Мальорку» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Гранады» в матче 30-го тура чемпионата Испании букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 3.25, а на победу «Вильярреала» — 2.35.

В Гранаде между собой сыграют два прямых конкурента за еврокубковые места, которые после выхода из карантина выглядят убедительно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 за 1.68. 0