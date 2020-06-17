«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 17 июня 2020 года

В 28 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 17 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

«Астон Вилла»

Представители Бирмингема успели принять участие в 28 матчах чемпионата Англии. В ходе этих поединков они заработали 25 баллов, вследствие чего идут сейчас 19 в таблице.

Последний раз в чемпионате «Астон Вилла» побеждала 21 января. В 24-м туре АПЛ она на «Вилла Парк» переиграла «Уотфорд» (2:1). Чуть позже подопечные Дина Смита прошли «Лестер» в Кубке лиги (2:1).

С того момента «львы» только проигрывали. Сперва в Премьер-лиге «Вилла» оказалась слабее «Борнмута» (1:2), «Тоттенхэма» (2:3) и «Саутгемптона» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

1 марта «Астон Вилла» потерпела поражение от «Манчестер Сити» в Кубке лиги (1:2) и вылетела из турнира. 29-й тур АПЛ закончился для команды разгромом от «Лестера» (0:4).

«Шеффилд Юнайтед»

В текущем сезоне АПЛ коллектив из Шеффилда бьется с другими конкурентами за зону Лиги Европы. Сейчас эта команда имеет 43 очка и занимает 7 место. На пятой позиции находится «МЮ» с 45 баллами, а на четвертой — «Вулверхэмптон» с 43.

«Шеффилд Юнайтед» последний раз оставался без набранных очков 21 января. Тогда в домашней встрече «клинки» минимально уступили «Манчестер Сити» (0:1).

Позже подопечные Криса Уайлдера успели завоевать 5 побед в шести играх в разных турнирах. В кубке Англии эта команда прошла «Миллуол» (0:2) и «Рединг» в дополнительное время (1:2).

Календарь и таблица АПЛ

В чемпионате «Шеффилд Юнайтед» одолел «Кристал Пэлас» (1:0) и «Борнмут» (2:1), после чего он расписал мировую с «Брайтоном» (1:1). В последнем матче до паузы «клинки» обыграли «Норвич» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Астон Виллы» в матче 28-го тура АПЛ оценивается в 3.40. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.30, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 2.28.

До паузы хозяева грядущей встречи были в ужасной форме, а «клинки» шли мощно во всех турнирах. В первом поединке после карантина подопечные Уайлдера постараются огорчить «львов», борющихся за сохранение прописки.

Наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.69. 0