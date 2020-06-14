ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Эспаньола»Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежним «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, ничья в валенсийском дерби Доменико Тедеско вернулся к работеНа финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 01:01
    • «Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»
  • 23:57
    • «Ювентус» — в финале Кубка Италии
  • 23:22
    • Дубль Ольмо принес «Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»
  • 21:15
    • Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
  • 19:51
    • Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке
  • 14:55
    • Черышев в заявке на матч с «Леванте»
  • 13:53
    • «Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели
    Все новости спорта

    Претенденты на вылет поделят очки?

    «Майнц» — «Аугсбург». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Майнц Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Аугсбург»
    Пьер Кунде
    В воскресенье, 14 июня, «Майнц» на своем стадионе «Опель Арена» сыграет со «Аугсбургом» в 31-м туре чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Аугсбург».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Июня 2020 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Майнц»

    За четыре тура до конца немецкого первенства «Майнц» с 31 набранным баллом находится на 15 месте в турнирной таблице. От зоны переходных матчей коллектив оторвался на три очка, от прямого вылета — на шесть.

    В минувшем туре чемпионата «05» довольно-таки неожиданно на выезде смогли одолеть «Айнтрахт» со счетом 2:0, забив по голу в конце каждого из таймов.

    Этой викторий «красно-белые» прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где они трижды сыграли вничью и две игры проиграли. Отметим, что в этот период они на своей арене дважды терпели фиаско при одной мировой.

  • «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в Бундеслиге
  • Обзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе
  • 10/06/2020

    • На своей территории в текущем розыгрыше Бундеслиги «Майнц» смог выиграть всего лишь четыре игры из 15 проведенных, два раза сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница мячей — 15:26.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» набрал в 30 поединках на одно очко больше, чем предстоящий соперник. Такое количество баллов позволяет команде расположится на 13 месте в турнирной таблице.

  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Изучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России
  • 11/06/2020

    • После рестарта первенства «фуггеры» провели пять встреч, в которых добились лишь одной виктории при двух ничейных исходах и двух поражениях.

    Одолеть удалось в гостях кризисный «Шальке» (3:0), мировые состоялись в родных стенах с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (1:1), а фиаско были дома от «Вольфсбурга» (1:2) и в Берлине от «Герты» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    15 гостевых встреч текущей Бундеслиги принесли «Аугсбургу» всего три виктории, столько же ничейных результатов и девять поражений, разница забитых и пропущенных — 15:33.

    В первом круге «Аугсбург» в родных стенах одолел «Майнц» (3:1), а в прошлом чемпионате оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

    Прогноз на «Майнц» — «Аугсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 2.35.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    На викторию «Аугсбурга» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

    Оба коллектива в свете борьбы за выживание очень нуждаются в набранных баллах, поэтому будет неудивительно если оппоненты поделят очки в предстоящей игре. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Падерборн — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференцварош — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • 02:13 08/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Майнц» — «Аугсбург». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 14 июня 2020 года. Прогноз на «Майнц» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:100
  • 18:59
    • Тьяго Алькантара перенес операцию на паху
  • 12:17
    • «СЭ»: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву не раньше середины июля
  • 11:45
    • «Формула-1» официально объявила об отмене еще трех этапов Гран-при
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • Экспресс дня

  • Пойдет ли пауза «Барсе» на пользу?
  • 2.86
    •
  • 22:28
    • «Гранада» одержала победу над «Хетафе»
  • 22:08
    • Дубль Архипова позволил «Городее» разгромить «Слуцк»
  • 21:52
    • Сетьен не видит проблем в подготовке Месси к ближайшему матчу
    Лионель Месси Футбол Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник МессиВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Испании по футболу 09/06/2020 в 23:450
  • 11:29
    • «Урал» сыграет с «Рубином» со зрителями на трибунах
  • 07:00
    • УЕФА принял решение о доигровке еврокубков — СМИ
  • 21:38
    • Тим, Зверев и Димитров могут пропустить US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие