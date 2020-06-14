«Майнц» — «Аугсбург». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, «Майнц» на своем стадионе «Опель Арена» сыграет со «Аугсбургом» в 31-м туре чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Аугсбург».

«Майнц»

За четыре тура до конца немецкого первенства «Майнц» с 31 набранным баллом находится на 15 месте в турнирной таблице. От зоны переходных матчей коллектив оторвался на три очка, от прямого вылета — на шесть.

В минувшем туре чемпионата «05» довольно-таки неожиданно на выезде смогли одолеть «Айнтрахт» со счетом 2:0, забив по голу в конце каждого из таймов.

Этой викторий «красно-белые» прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где они трижды сыграли вничью и две игры проиграли. Отметим, что в этот период они на своей арене дважды терпели фиаско при одной мировой.

На своей территории в текущем розыгрыше Бундеслиги «Майнц» смог выиграть всего лишь четыре игры из 15 проведенных, два раза сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница мячей — 15:26.

«Аугсбург»

«Аугсбург» набрал в 30 поединках на одно очко больше, чем предстоящий соперник. Такое количество баллов позволяет команде расположится на 13 месте в турнирной таблице.

После рестарта первенства «фуггеры» провели пять встреч, в которых добились лишь одной виктории при двух ничейных исходах и двух поражениях.

Одолеть удалось в гостях кризисный «Шальке» (3:0), мировые состоялись в родных стенах с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (1:1), а фиаско были дома от «Вольфсбурга» (1:2) и в Берлине от «Герты» (0:2).

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15 гостевых встреч текущей Бундеслиги принесли «Аугсбургу» всего три виктории, столько же ничейных результатов и девять поражений, разница забитых и пропущенных — 15:33.

В первом круге «Аугсбург» в родных стенах одолел «Майнц» (3:1), а в прошлом чемпионате оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

Прогноз на «Майнц» — «Аугсбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 2.35.

На викторию «Аугсбурга» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

Оба коллектива в свете борьбы за выживание очень нуждаются в набранных баллах, поэтому будет неудивительно если оппоненты поделят очки в предстоящей игре. 0