«ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 июня 2020 года

6 июня «ТБ Тверойри» в шестом туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн».

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея только один набранный балл в своей копилке. Команда забила за пять игр три гола при десяти пропущенных.

В пером туре «черно-белые» на выезде уступили «НСИ Рунавику» (1:3), затем проиграли дома «КИ Клаксвику» (1:2), пропустив на девятой компенсированной минуте.

После чего коллектив из юга архипелага потерпел фиаско в гостях от «ЭБ/Стреймура» со счетом 0:2, затем был в родных стенах повержен «Б-36 Торсхавном» (1:3). В минувшем туре были добыты первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Викингуром» (0:0).

Отметим, что у «ТБ Тверойри» на данный момент 15-матчевая безвыигрышная серия, где 13 встреч были проигрышными.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» выиграл все пять матчей в этом первенстве и занимает первое место в турнирной таблице, разница мячей — 16:3..

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Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

В первом туре чемпионата столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

После чего были разгромлены «АБ Аргир» (5:0) в гостях и «Викингур» (3:0) дома. В минувшем игровом дне ХБ выиграл в дерби у «Б-36 Торсхавн» (4:2).

В прошлом сезоне на поле «ТБ Тверойри» была зафиксирована ничья (1:1), ХБ оба матча дома победил — по 3:0.

Прогноз и ставки

«ХБ Торсхавн» набрал шикарную форму в этом сезоне, обыгрывая всех в этом чемпионате. Наверняка столичный коллектив продлить победную серию в игре с аутсайдером. 0