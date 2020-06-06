«ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 июня 2020 года

«ТБ Тверойри»
«ТБ Тверойри» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея только один набранный балл в своей копилке. Команда забила за пять игр три гола при десяти пропущенных.
В пером туре «черно-белые» на выезде уступили «НСИ Рунавику» (1:3), затем проиграли дома «КИ Клаксвику» (1:2), пропустив на девятой компенсированной минуте.
После чего коллектив из юга архипелага потерпел фиаско в гостях от «ЭБ/Стреймура» со счетом 0:2, затем был в родных стенах повержен «Б-36 Торсхавном» (1:3). В минувшем туре были добыты первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Викингуром» (0:0).
Отметим, что у «ТБ Тверойри» на данный момент 15-матчевая безвыигрышная серия, где 13 встреч были проигрышными.
«ХБ Торсхавн»
«ХБ Торсхавн» выиграл все пять матчей в этом первенстве и занимает первое место в турнирной таблице, разница мячей — 16:3..
Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).
В первом туре чемпионата столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1).
После чего были разгромлены «АБ Аргир» (5:0) в гостях и «Викингур» (3:0) дома. В минувшем игровом дне ХБ выиграл в дерби у «Б-36 Торсхавн» (4:2).
В прошлом сезоне на поле «ТБ Тверойри» была зафиксирована ничья (1:1), ХБ оба матча дома победил — по 3:0.
Прогноз и ставки
«ХБ Торсхавн» набрал шикарную форму в этом сезоне, обыгрывая всех в этом чемпионате. Наверняка столичный коллектив продлить победную серию в игре с аутсайдером. 0