ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона АПЛ вернется 17 июняОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионствоВозвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • 01:12
    • «Спортинг» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш»
  • 22:59
    • Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»
  • 22:41
    • Известен календарь АПЛ на ближайшие туры
  • 23:20
    • «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала «Порту» в таблице Примейры
  • 22:01
    • Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
  • 21:31
    • Объявлены даты полуфиналов и финала Кубка Италии
  • 21:18
    • Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
    Все новости спорта

    «ХБ Торсхавн» продолжит победное шествие?

    «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн»
    Футболисты «ХБ Торсхавна»
    6 июня «ТБ Тверойри» в шестом туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн».

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея только один набранный балл в своей копилке. Команда забила за пять игр три гола при десяти пропущенных.

    В пером туре «черно-белые» на выезде уступили «НСИ Рунавику» (1:3), затем проиграли дома «КИ Клаксвику» (1:2), пропустив на девятой компенсированной минуте.

    После чего коллектив из юга архипелага потерпел фиаско в гостях от «ЭБ/Стреймура» со счетом 0:2, затем был в родных стенах повержен «Б-36 Торсхавном» (1:3). В минувшем туре были добыты первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Викингуром» (0:0).

  • Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
  • Португалец 10 лет не выигрывает турнир
  • 29/05/2020

    • Отметим, что у «ТБ Тверойри» на данный момент 15-матчевая безвыигрышная серия, где 13 встреч были проигрышными.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» выиграл все пять матчей в этом первенстве и занимает первое место в турнирной таблице, разница мячей — 16:3..

    Все прогнозы на футбол

    Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В первом туре чемпионата столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

    После чего были разгромлены «АБ Аргир» (5:0) в гостях и «Викингур» (3:0) дома. В минувшем игровом дне ХБ выиграл в дерби у «Б-36 Торсхавн» (4:2).

    В прошлом сезоне на поле «ТБ Тверойри» была зафиксирована ничья (1:1), ХБ оба матча дома победил — по 3:0.

    Прогноз и ставки

    «ХБ Торсхавн» набрал шикарную форму в этом сезоне, обыгрывая всех в этом чемпионате. Наверняка столичный коллектив продлить победную серию в игре с аутсайдером. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ян — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арминия — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Веен — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фортуна — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Десна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
    • 02:48 31/05/2020     Энди Джонсон
  • Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погасли
    • 21:46 03/06/2020     «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002
  • На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ
    • 20:14 30/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 июня 2020 года. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона 03/06/2020 в 21:460
  • 18:45
    • Орлов: Аршавина взяли в спортивный департамент «Зенита» на место Малафеева
  • 00:58
    • Гризманн: Выиграть с «Барсой» Ла Лигу и ЛЧ — мечта
  • 00:49
    • Суарес: Возвращаться после травмы всегда сложно, немного страшновато
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии 03/06/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 00:27
    • Зинченко: На тренировках «Ман Сити» люди сражаются за место в составе
  • 00:10
    • Ягр близок к переходу в пражскую «Спарту»
  • 23:50
    • Президент КХЛ: Не хотим рисковать, но болельщики должны присутствовать на трибунах
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов 03/06/2020 в 15:180
  • 20:28
    • Вернер близок к переходу в «Челси»
  • 16:57
    • «Рубин» избавится от трансферного бана до августа
  • 16:31
    • В АПЛ увеличили количество замен
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие