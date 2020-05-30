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    Разгромит ли «Флора» на своем поле «Калев»?

    «Флора» — «Калев». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 30 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Флора» — «Калев»
    Футболисты «Флоры»
    В субботу, 30 мая, в четвертом туре чемпионата Эстонии по футболу «Флора» на стадионе «А. Ле Кок Арена» сыграет с «Калевом». Начало встречи — в 13:00 по мск. Прогноз на «Флора» — «Калев».
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 30 Мая 2020 года
    Флора Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Флора Таллин 13:00 Калев Таллин Калев Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.07
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  • 10.00
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  • 20.00
  • Ставка!
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    «Флора»

    «Флора» стала победителем прошлого чемпионата Эстонии, опередив ближайшего преследователя на 12 очков. Отметим, что этот титул стал третьим за последние пять сезонов.

    За 36 матчей прошедшего первенства «зелено-белые» добыли 29 победных результатов, три поединка завершили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница мячей — 110:21.

    На старте этого первенства подопечные Юргена Хенна еще в марте в домашней игре одолели новичка «Легион» (3:1), а после рестарта первенства они в родных стенах сыграли вничью с «Таммекой» (0:0) и в гостях обыграли «Нарву Транс» — 3:2.

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    С семью набранными пунктами «Флора» после трех туров находится на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая два очка лидеру.

    «Калев»

    «Калев» прошлый чемпионат завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

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  • 27/05/2020

    • В 36 поединках столичный коллектив добыл всего шесть победных результатов, столько же игр свел вничью и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

    По итогам трех туров текущего турнира «трехцветные» заработали четыре пункта, с которыми находятся на пятой позиции в турнирной таблице.

    Еще в марте «Калев» потерпел разгромное фиаско от «Пайде» (1:8) в родных стенах, а после возобновления первенства поделил очки дома с «Нарвой» (1:1) и в прошлом игровом дне обыграли в гостях «Таммеку» — 2:0.

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    В прошлом сезоне «Флора» выиграла «всухую» все четыре матча у «Калева»: 6:0 и 5:0 — дома и по 2:0 — на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Флоры» — 1.06, победа «Калева» — 23.00, ничья — 12.00.

    Не думаем, что у «Флоры» на своей арене будут проблемы с «Калевом». Наши прогноз и ставка на этот матч: победа «Флоры» с форой (-3). 0

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    «Флора» — «Калев». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 30 мая 2020 года. Прогноз на «Флора» — «Калев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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