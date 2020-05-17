«Кельн» — «Майнц». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Бундеслиги 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая в рамках 26-го тура чемпионата Германии «Кельн» примет на своем поле «Майнц». Команды начнут в 16:30 на стадионе «Райн-Энерги». Прогноз на «Кельн» — «Майнц».

«Кельн»

В феврале «Кельн» был на своем поле разгромлен «Баварией» со счетом 1:4, забив гол престижа в концовке при счете 0:4.

Следующие три матча «козлята» выиграли: в Берлине разгромили «Герту» (5:0), на своем поле крупно победили «Шальке» (3:0) и на выезде одолели «Падерборн» (2:1).

В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) и с 32 очками идет на 10-м месте с таблице Бундеслиги. Разница мячей 39-45, 10 голов забил колумбиец Джон Кордоба.

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Отметим, что в начале мая, во время тестирования команды, у 2 футболистов и тренера «Кельна» нашли коронавирус. Кроме того, из-за требований COVID-протокола на домашнем матче «Кельна» впервые за 11 лет не будет козла-маскота.

В первом круге «Кельн» проиграл на выезде 1:3. В прошлом сезоне «Кельн» дома сыграл 1:1, в гостях проиграв 0:1. В последних 5 домашних матчах с «Майнцем» «козлята» 4 раза сыграла вничью (по два раза 0:0 и 1:1) и лишь раз победили 2:0.

«Майнц»

«Майнц» доже в начале февраля был дома бит «Баварией» (1:3) и тоже после этого на выезде победил берлинскую «Герту» (3:1), но после этого все пошло не так радужно.

С «Шальке» дома «карнавальники» разошлись миром и без голов, а затем на выезде были разгромлены «Вольфсбургом», пропустив 4 безответных мяча.

В последних матчах «Майнц» дома сначала победил «Падерборн» (2:0), а затем упустил победу над дюссельдорфской «Фортуной» (1:1), пропустив в концовке.

После 25 туров «Майнц» с 26 очками занимает 15 место, всего в 4 очках от зоны стыков. Разница мячей 34-53, лучший бомбардир с 12 голами — Робин Квайсон.

Отметим, что тренер гостей Ахим Байерлорцер этот сезон начинал в «Кельне», летом ему доверили команду и подписали контракт до 2021-го, но уволили уже в ноябре после 9 поражений в 13 матчах.

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Это должно быть обидно, и для Байерлорцера «Кельн» — явно не просто соперник.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кельна» — 1.90, победа «Майнца» — 3.90, ничья — 3.80.

Перед перерывом «Кельн» выдал неплохой рывок, но после карантина команда вряд ли будет так же хорошо. То же можно сказать и про «Майнц». Прогнозируем, что «козлы» не проиграют.

Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 2,30 и «обе забьют — нет» за 2,30. 0