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    В динамовском дерби будет обмен голами?

    «Динамо» Брест — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Высшей лиги 10 мая 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Брест — «Динамо» Минск
    «Динамо» Брест
    В 8 туре чемпионата Белоруссии состоится динамовское дерби между «Динамо» Брест и «Динамо» Минск. Матч запланирован на 10 мая. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест пока что не демонстрирует того футбола, который команда показывала в прошлом году. Сейчас хозяева находятся на 11 месте с 10 набранными балами и это за 7 сыгранных матчей.

    Брестский коллектив проиграл два матча подряд, но смог прервать серию победой над «Белшиной» (0:3). До этого команда уступила «Шахтеру» 0:2 и «Витебску» 1:0.

    Серия была продлена до трех встреч, если учесть кубковый поединок с солигорскими «горняками». Там «Динамо» проиграло 4:2, хотя по сумме двух встреч представители Бреста прошли дальше.

    Брестское «Динамо» выиграло только одну из четырех домашних встреч в чемпионате.

    «Динамо» Минск

    Минский коллектив располагается еще ниже соперника — на 13 строчке. У команды 9 пунктов в активе, 3 победы и 4 поражения в семи турах.

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    «Динамо» Минск показало более интересные результаты в апреле, одержав 3 победы в четырех матчах. Однако май команда начала с поражения от «Слуцка» (1:2).

    Перед этим гости обыграли на выезде «Смолевичи» 1:2 и у себя дома «всухую» победили «Неман» (2:0).

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    Прогноз

    Победа нужна обоим командам, поэтому стоит ждать упорной борьбы. Скорее всего, что это отразиться на результативности, учитывая, что букмекеры дают на «тотал меньше 2.5» коэффициент 1.70.

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    Победа хозяев оценивается цифрой 2.20. На победу гостей предлагают коэффициент 3.35. Ничья сопровождается коэффом 3.35.

    Оба коллектива сейчас неважно играют в обороне. Команды часто пропускают, поэтому мы можем увидеть голы с обеих стороны. Тем более что с двух сторон забивалось в четырех последних играх. Прогноз — обе забьют за 1.88. 0

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