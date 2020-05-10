«Динамо» Брест — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Высшей лиги 10 мая 2020 года

В 8 туре чемпионата Белоруссии состоится динамовское дерби между «Динамо» Брест и «Динамо» Минск. Матч запланирован на 10 мая. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест пока что не демонстрирует того футбола, который команда показывала в прошлом году. Сейчас хозяева находятся на 11 месте с 10 набранными балами и это за 7 сыгранных матчей.

Брестский коллектив проиграл два матча подряд, но смог прервать серию победой над «Белшиной» (0:3). До этого команда уступила «Шахтеру» 0:2 и «Витебску» 1:0.

Серия была продлена до трех встреч, если учесть кубковый поединок с солигорскими «горняками». Там «Динамо» проиграло 4:2, хотя по сумме двух встреч представители Бреста прошли дальше.

Брестское «Динамо» выиграло только одну из четырех домашних встреч в чемпионате.

«Динамо» Минск

Минский коллектив располагается еще ниже соперника — на 13 строчке. У команды 9 пунктов в активе, 3 победы и 4 поражения в семи турах.

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«Динамо» Минск показало более интересные результаты в апреле, одержав 3 победы в четырех матчах. Однако май команда начала с поражения от «Слуцка» (1:2).

Перед этим гости обыграли на выезде «Смолевичи» 1:2 и у себя дома «всухую» победили «Неман» (2:0).

С учетом кубковой встречи минские «динамики» провели четыре выездных поединка и выиграли только в одном из них.

Прогноз

Победа нужна обоим командам, поэтому стоит ждать упорной борьбы. Скорее всего, что это отразиться на результативности, учитывая, что букмекеры дают на «тотал меньше 2.5» коэффициент 1.70.

Победа хозяев оценивается цифрой 2.20. На победу гостей предлагают коэффициент 3.35. Ничья сопровождается коэффом 3.35.

Оба коллектива сейчас неважно играют в обороне. Команды часто пропускают, поэтому мы можем увидеть голы с обеих стороны. Тем более что с двух сторон забивалось в четырех последних играх. Прогноз — обе забьют за 1.88. 0