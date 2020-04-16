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    Сумеет ли «Динамо» заработать очки?

    «Динамо» Минск — «Неман». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 16 апреля 2020 года.

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    Прогноз на «Динамо» Минск — «Неман»
    Данило Соуза в матче с «Городеей»
    Минское «Динамо» примет на своем поле «Неман» в рамках пятого тура чемпионата Белоруссии. Место встречи — стадион «Трактор». Матч начнется 16 апреля в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Минск — «Неман».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Апреля 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 Неман Неман
  • Гродно
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо» полностью провалило старт сезона, проиграв в 5 из 6 матчей. Сейчас команда занимает 14 место в зоне вылета с тремя очками.

    На счету у «бело-синих» только одна победа. Они выиграли у «Торпедо-БелАЗа» (2:0) в позапрошлом матче. В остальных трех поединках Высшей лиги «динамики» проиграли.

    На старте чемпионата хозяева уступили «Руху» 0:1, а затем проиграли в дерби «Минску» 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    До начала турнира «Динамо» провело две встречи в Кубке Белоруссии. Там «бело-голубые» дважды потерпели поражение от БАТЭ — 1:2 и 3:2.

    Отметим, что «Динамо» проиграло в двух из трех домашних матчей чемпионата подряд.

    «Неман»

    «Неман» находится чуть выше в таблице. Команда занимает 11 место с 5 очками в активе. У гостей тоже одна победа, но при этом за четыре тура они проиграли только один раз.

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  • 13/04/2020

    • В первом туре «олени» проиграли на выезде «Ислочи» со счетом 1:0. Исправиться удалось очень быстро, поскольку уже во втором матче у «желто-зеленых» была победа над «Витебском» со счетом 2:0.

    В последующих двух турах Высшей лиги «Неман» дважды расписывал мировую. Речь идет о матчах с «Шахтером» и «Белшиной», которые закончились со счетом 0:0 и 1:1 соответственно.

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    • Чемпионат в прошлом сезоне команда завершила двумя поражениями, если говорить о выездных встречах. Получается, что уже 4 гостевых матча подряд коллектив не может победить в чужих стенах — 3 поражения и ничья.

    Прогноз и ставки

    Обе команды не блещут победами. Особенно это касается «Динамо», которое провалило начало сезона в чемпионате. При этом хозяева понимают, что им нужны очки, чтобы покинуть зону вылета.

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    Букмекеры считают, что «Динамо» фаворит этой встречи, поскольку на его победу они дают 1.70, тогда как на гостей предлагается коэффициент 5.50.

    «Динамо» обыграло «Неман» в прошлом поединке на выезде 0:1. В трех из четырех матчей победа была за «динамиками». Наши прогноз и ставка — «1Х и ТМ 2.5» за 1.84. Отступать «столичным» некуда, да и результативность последних матчей у обеих команд не очень высокая. 0

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