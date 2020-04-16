«Динамо» Минск — «Неман». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 16 апреля 2020 года.

Минское «Динамо» примет на своем поле «Неман» в рамках пятого тура чемпионата Белоруссии. Место встречи — стадион «Трактор». Матч начнется 16 апреля в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Минск — «Неман».

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» полностью провалило старт сезона, проиграв в 5 из 6 матчей. Сейчас команда занимает 14 место в зоне вылета с тремя очками.

На счету у «бело-синих» только одна победа. Они выиграли у «Торпедо-БелАЗа» (2:0) в позапрошлом матче. В остальных трех поединках Высшей лиги «динамики» проиграли.

На старте чемпионата хозяева уступили «Руху» 0:1, а затем проиграли в дерби «Минску» 3:2.

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До начала турнира «Динамо» провело две встречи в Кубке Белоруссии. Там «бело-голубые» дважды потерпели поражение от БАТЭ — 1:2 и 3:2.

Отметим, что «Динамо» проиграло в двух из трех домашних матчей чемпионата подряд.

«Неман»

«Неман» находится чуть выше в таблице. Команда занимает 11 место с 5 очками в активе. У гостей тоже одна победа, но при этом за четыре тура они проиграли только один раз.

В первом туре «олени» проиграли на выезде «Ислочи» со счетом 1:0. Исправиться удалось очень быстро, поскольку уже во втором матче у «желто-зеленых» была победа над «Витебском» со счетом 2:0.

В последующих двух турах Высшей лиги «Неман» дважды расписывал мировую. Речь идет о матчах с «Шахтером» и «Белшиной», которые закончились со счетом 0:0 и 1:1 соответственно.

Чемпионат в прошлом сезоне команда завершила двумя поражениями, если говорить о выездных встречах. Получается, что уже 4 гостевых матча подряд коллектив не может победить в чужих стенах — 3 поражения и ничья.

Прогноз и ставки

Обе команды не блещут победами. Особенно это касается «Динамо», которое провалило начало сезона в чемпионате. При этом хозяева понимают, что им нужны очки, чтобы покинуть зону вылета.

Букмекеры считают, что «Динамо» фаворит этой встречи, поскольку на его победу они дают 1.70, тогда как на гостей предлагается коэффициент 5.50.

«Динамо» обыграло «Неман» в прошлом поединке на выезде 0:1. В трех из четырех матчей победа была за «динамиками». Наши прогноз и ставка — «1Х и ТМ 2.5» за 1.84. Отступать «столичным» некуда, да и результативность последних матчей у обеих команд не очень высокая. 0