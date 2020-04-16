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    Одержит ли «Ферретти» четвертую победу подряд?

    «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас»
    Игроки «Ферретти»
    В ночь с 15 на 16 апреля в рамках 17-го тура чемпионата Никарагуа по футболу «Ферретти» на своем поле примет «Депортиво Лас-Сабанас». Игра начнется в 01:30 по мск. Прогноз на «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас».

    «Ферретти»

    «Ферратти» с 27 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа. Команда уже обеспечила себе место в зоне плей-офф.

    За последние пять встреч первенства «красно-черные» уступили лишь раз, потерпев выездное фиаско от «Дириангена» (1:2) в 13-м туре, после чего выиграли три игры подряд.

    В этот удачный период они в родных стенах одолели «Реал Эстели» (1:0) и «Реал Мадрис» (4:0), а также в гостях «Окоталь» (1:0) в минувшем игровом дне.

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    • Восемь домашних поединков текущего чемпионата принесли «Ферретти» пять виктория, один мировой результат и два поражения, разница забитых и пропущенных — 21:7.

    «Депортиво Лас-Сабанас»

    «Депортиво Лас-Сабанас» идет на девятой позиции среди десяти участников. В 16 поединках команда смогла набрать всего лишь 11 баллов и уже лишилась шансов попасть в плей-офф.

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    Накануне «трехцветные» проиграли на своей территории ФК «Манагуа» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и дважды сыграли вничью.

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    • Виктория была добыта в домашней игре с «Реал Мадрис» (2:1), мировые состоялись на выезде с «Окоталем» (1:1) и «Халапой» (0:0) в родных пенатах.

    В восьми выездных встречах текущего первенства «Лас-Сабанас» добыл один выигрыш, раз сыграл вничью и шесть поединков проиграл, разница мячей — 5:20.

    В первом круге «Ферретти» на выезде победил (2:0), в прошлом сезоне «красно-черные» выиграли обе игры — 1:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ферретти» — 1.40, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 7.30, ничья — 4.35.

    Даже несмотря на то, что «Ферретти» решил вопрос с выходом в плей-офф, в этой игре мы ставим на уверенный выигрыш хозяев. Наши прогноз и ставка: победа «Ферретти» с форой (-1). 0

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    «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года. Прогноз на «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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