«Шахтер» Солигорск — «Неман». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 4 апреля 2020 года

В субботу, 4 апреля, солигорский «Шахтер» на своем поле примет «Неман» в рамках третьего тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Строитель», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Неман».

«Шахтер» Солигорск

Солигорский «Шахтер» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету 3 очка.

«Горняки» начали сезон с домашнего поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), пропустив единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

Во втором туре подопечные Юрия Вернидуба реабилитировались, обыграв в гостях «Городею» (2:0).

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Также отметим, что «Шахтер» вышел в полуфинал Кубка Белоруссии, разобравшись с «Торпедо-БелАЗ» (1:0 и 2:0).

«Неман»

Футболисты «Немана» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице с такими же показателями, как и у «Шахтера».

В первом туре «олени» в гостях потерпели поражение от «Ислочи» (0:1), играя в меньшинстве с 43-й минуты.

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Во втором туре команда Игоря Ковалевича переиграла «Витебск» (2:0), забив оба гола в середине второго тайма.

Из Кубка Белоруссии «Неман» выбыл еще на стадии 1/16 финала, поэтому сейчас сосредоточен исключительно на чемпионате.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 1.39, победа «Немана» — 10,50, ничья — 4.70.

В настоящее время команды имеют идентичные показатели в турнирной таблице. При этом «горняки» входят в тройку фаворитов сезона, тогда как «олени», скорее всего, будут рады даже попаданию в топ-8.

У «Шахтера» пока не все получается при Вернидубе, но мы знаем его тренерские качества, которые помогли добиться значительного прогресса луганской «Заре».

Итак, солигорцы обязаны побеждать на своем поле, притом с комфортным преимуществом. Наш прогноз — «победа "Шахтера" с форой -1,5» за 2.17.

Также мы бы присмотрелись к ставке «гости забьют: нет» за 1.66. «Неман», как правило, плохо играет на выезде, где забивает крайне редко. 0