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    «Слуцк» — «Славия» Мозырь: раннего гола не будет?

    «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 22 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Белоруссии
    Прогноз на «Слуцк» — «Славия» Мозырь
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 22 марта, в первом туре Высшей белорусской лиги «Слуцк» на своем поле сыграет с «Славией» из Мозыря. Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Славия» Мозырь.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Марта 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 14:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Слуцк»

    Команда из одноименного города заняла лишь 11-е место в предыдущем сезоне чемпионата Белоруссии, опередив только на четыре пункта зону переходных матчей.

    В том первенстве «сахарные» победили в девяти играх из 30, семь раз сыграли вничью и 14 встреч проиграли, забив 29 мячей при 46 пропущенных.

    На своем поле «бело-синие» сыграли 15 матчей, в них было одержано пять викторий, еще четыре раза они сыграли вничью и шесть матчей проиграли. Отметим, что в 15 домашних встречах прошлого сезона «Слуцк» забил всего 14 мячей.

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    Команда сумела сохранить свой костяк, и даже сделала ряд покупок. Межсезонье она провела блестяще, ни разу не проиграв. В восьми спаррингах было одержано четыре победы при четырех ничейных исходах

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь завершила предыдущий розыгрыш чемпионата Белоруссии на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав на три очка больше, чем предстоящий противник.

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    • В 30 играх первенства «черно-красные» одержали десять побед, семь раз сыграли вничью и 13 встреч проиграли, забить смогли 35 голов, а пропустили на пять больше.

    В гостях «славяне» победили в пяти поединках из 15, еще было четыре мировые и шесть поражений, разница забитых и пропущенных составила 15:19.

    В отличие от своего предстоящего противника, «Славия» уже успела провести официальные матчи. В Кубке страны она в двух поединках разгромила перволиговый «Дняпро» (по 3:0). В девяти спаррингах команда победила в шести из них.

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    В прошлом сезоне эти команды в рамках первенства дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Слуцка» — 2.50, победа «Славии» — 2.90, ничья — 3.10.

    В поединке двух равных команд вряд ли будет забит быстрый гол. Рекомендуем в этой встрече поставить: гол не будет забит до 33-й минуты. 0

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    «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 22 марта 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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