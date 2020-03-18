«Шинник» — «Урал». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч Кубка России 18 марта 2020 года

В рамках 1/4 финала Кубка России «Шинник» 18 марта в Ярославле сыграет с «Уралом». Начало встречи запланировано на 18:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Урал».

«Шинник»

«Шинник» после 27 туров находится на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ с 43 баллами в активе. От зоны плей-офф ярославцы отстают на десять очков.

После зимней паузы клуб из Ярославля провел две игры в первенстве первой российской лиги. Сперва он в гостях переиграл «Енисей» со счетом 3:1, а затем уступил в родных стенах «Ротору» — 0:1.

«Сине-черные» в этом кубковом розыгрыше преодолели уже три раунда. Начали они этот турнир с домашней виктории над представителем своего дивизиона «Текстильщиком» — 1:0.

В 1/16 финала «Шинник» на своей территории по пенальти переиграли команду РПЛ «Сочи» (0:0, 5:4 пен), а в 1/8 оставил не у дел «Нижний Новгород», также по пенальти (2:2, 3:0 пен).

«Урал»

В турнирной таблице российской Премьер-лиге коллектив Парфенова занимает десятое место, имея в своей копилке 25 очков, находясь на расстоянии одной победы от зоны вылета.

«Шмели» в текущем календарном году сыграли три официальные встречи, которые пришлись на матчи РПЛ. Начали они с гостевой мировой с ЦСКА — 1:1, после чего дважды проиграли.

Сперва в Сочи они уступили одноименному коллективу (0:2), а несколько дней тому назад были нещадно биты в Санкт-Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, пропустив до 27-й минуты четыре гола.

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Екатеринбуржцы в этом кубковом розыгрыше прошли только два этапа. В 1/16 финала они справились с второлиговым «Черноморцем», обыграв его на выезде 2:0, а на предыдущем этапе «оранжево-черные» в родных стенах одолели тульский «Арсенал», переиграв «канониров» по пенальти — 2:2, 5:4 пен.

Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда в 1/16 финала Кубка страны «Шинник» дома разгромил «Урал» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Урала» в основное время предлагают — 1.90.

На викторию «Шинника» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.35.

Проход: «Шинника» — 2.90; «Урала» — 1.49.

«Урал» в последнее время зарекомендовал себя как истинный кубковый боец, дважды дойдя до финала турнира. Думаем, что середняк первой российской лиги вряд ли остановит «шмелей». Наши прогноз и ставка на этот матч: проход «Урала». 0