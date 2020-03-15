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    «Ротор» продлит свою удачную серию?

    «Шинник» — «Ротор». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 15 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шинник» — «Ротор»
    Игрок «Ротора»
    15 марта в Ярославле «Шинник» в 27-м туре первенства первого российского дивизиона сыграет с волгоградским «Ротором». стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Ротор».

    «Шинник»

    «Шинник» находится на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе после 26 матчей 43 очка. От зоны плей-офф команда отстает на восемь пунктов.

    Первая игра после возобновления чемпионата принесла ярославской дружине выездной выигрыш над «Енисеем» со счетом 3:1. И теперь беспроигрышная серия в первенстве достигла отметки пяти матчей, где четыре были победными.

    На своей арене в текущем розыгрыше ФНЛ «сине-черные» победили только в пяти встречах из 12, дважды сыграли вничью и пять игр проиграли, разница мячей — 17:17.

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  • 09/03/2020

    • Зимой «Шинник» принял участие в Кубке ФНЛ, где занял третье место. Еще команда провела три спарринга, победив в них только однажды.

    «Ротор»

    «Ротор» с 53 очками разместился на второй позиции турнирной таблице ФНЛ. Первой строке он уступает лишь по дополнительным показателям, а третье место опережает лишь на балл.

    Все прогнозы на футбол

    После зимнего перерыва «сине-голубые» сыграли на своей территории 1:1 с «Нефтехимиком», продлив тем самым беспроигрышную серию до 12 встреч, где восемь были выигрышными.

    13 выездных игр текущего первенства первой лиги принесли волгоградцам девять викторий, один ничейный результат и три поражения, разница забитых и пропущенных — 17:6.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В межсезонье волжане провели ряд контрольных встреч, победив в трех из шести, а также приняли участие в Кубке ФНЛ, где заняли лишь 13-е место.

    В первом круге «Шинник» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 3:2, в прошлом сезоне ярославцы также победили в гостях 3:1, дома сыграли вничью — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ротора» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Шинника» дают — 2.75, ничья оценена — в 2.90.

    «Ротор», ставящий перед собой задачу повысится в классе, должен пополнить свою копилку в Ярославле и продлить свою беспроигрышную серию. Наши прогноз и ставка на этот матч: Х2. 0

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    «Шинник» — «Ротор». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 15 марта 2020 года. Прогноз на «Шинник» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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