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    Выберется ли «Борнмут» из зоны вылета?

    «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Кристал Пэлас»
    Команда Ходжсона выиграла три предыдущих матча
    В матче 30 тура английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
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    «Борнмут»

    На данном этапе сезона этот коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 29 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

    В 2020 году «Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

    Чуть позже в АПЛ «Боском» потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). А 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

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    • В прошлом туре коллектив мог зацепиться за ничью против «Ливерпуля», но уступил 1:2.

    «Кристал Пэлас»

    С конца декабря и по февраль у «Кристал Пэлас» длилась серия из восьми подряд матчей без побед. В рамках этой серии команда Роя Ходжсона потерпела четыре поражения.

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    Однако в трех последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» одержал три победы. Все они были добыты с минимальным счетом 1:0 — сперва над «Ньюкаслом», затем над «Брайтоном» и, наконец, с «Уотфордом».

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11-е место. У команды в активе 39 очков, 26 голов забито и 32 пропущено.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Кристал Пэлас» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0

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