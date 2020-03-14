«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

В матче 30 тура английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Кристал Пэлас».

«Борнмут»

На данном этапе сезона этот коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 29 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

В 2020 году «Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

Чуть позже в АПЛ «Боском» потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). А 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

В прошлом туре коллектив мог зацепиться за ничью против «Ливерпуля», но уступил 1:2.

«Кристал Пэлас»

С конца декабря и по февраль у «Кристал Пэлас» длилась серия из восьми подряд матчей без побед. В рамках этой серии команда Роя Ходжсона потерпела четыре поражения.

Однако в трех последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» одержал три победы. Все они были добыты с минимальным счетом 1:0 — сперва над «Ньюкаслом», затем над «Брайтоном» и, наконец, с «Уотфордом».

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11-е место. У команды в активе 39 очков, 26 голов забито и 32 пропущено.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Кристал Пэлас» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0