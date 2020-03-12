«Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» будет принимать «Копенгаген». Игра пройдет на стадионе «им. Фатиха Терима» 12 марта. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген».

«Истанбул Башакшехир»

Стамбульская команда на групповой стадии Лиги Европы смогла завоевать 10 очков. Благодаря этому она сумела занять первое место в квартете J.

В 1/16 финала раунда плей-офф «Истанбул Башакшехир» встретился со «Спортингом». В начале в Лиссабоне турки уступили со счетом 1:3, а затем они дома одолели португальцев в дополнительное время (4:1).

В турнирной таблице турецкого первенства подопечные Окана Бурука находятся на вершине. В 25 матчах чемпионата стамбульская команда завоевала 52 очка.

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В двух последних поединках в рамках Суперлиги «Истанбул Башакшехир» заработал 6 баллов. 2 марта коллектив Окана Бурука разобрался с «Газиантепом» (3:1), а чуть позже его подопечные взяли верх над «Гезтепе» (3:0).

«Копенгаген»

Команда из Дании сумела попасть в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в таблице Группы B. За шесть матчей этот коллектив заработал 9 баллов.

А в раунде 1/16 «Копенгаген» встретился с «Селтиком». 20 февраля в родных стенах подопечные Столе Сольбаккена сыграли с шотландцами вничью (1:1), после чего в Глазго гости одержали верх — 1:3.

Между этими поединками «львы» в чемпионате Дании разошлись миром с «Силькеборгом» (1:1). 1 марта они разобрались с «Ольборгом» (3:2).

4 марта «Копенгаген» вылетел из четвертьфинала Кубка страны, всухую уступив «Ольборгу» (0:2), 8 числа подопечные Столе Сольбаккена проиграли «Хорсенсу» в чемпионате (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Истанбула Башакшехир» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничью — 3,62, а на победу «Копенгагена» — 4,96.

Команда из Стамбула сейчас выглядит здорово. Дома она должна разобраться с обороной гостей из Дании. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Истанбула Башакшехир» больше 1,5 с коэффициентом 2.10. 0