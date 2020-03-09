«Ротор» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, в 26-м туре первенства первой российской лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с «Нефтехимиком». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Нефтехимик».

«Ротор»

На зимний перерыв волгоградский клуб ушел в ранге лидера первого российского дивизиона. В 25 поединках он набрал 52 очка и вторую позицию опережает только на один балл.

Заканчивали первую половину первенства ФНЛ «сине-голубые» 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой они восемь встреч выиграли и три поединка закончили мировыми исходами. В своей последней игре первенства они дома 2:0 одолели «Томь».

На своей арене в текущем чемпионате «Ротор» выиграл в семи встречах из 12, трижды сыграл вничью и две игры проиграл, разница мячей — 22:14.

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В межсезонье волжане провели ряд контрольных встреч, победив в трех из шести, а также приняли участие в Кубке ФНЛ, где заняли лишь 13-е место.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» закончил первую половину чемпионата на пятой позиции, набрав в 25 играх 46 очков, что на два меньше,чем у ближайшей команды из зона плей-офф.

У нижнекомцем также длительная серия без поражений в рамках первенства первой российской лиги, состоящая из семи встреч, где пять из них были выигрышными. Перед уходом на перерыв они в родных стенах взяли верх над «Енисеем» (1:0).

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Вне родных стен «зелено-красные» провели 13 матчей, победив их них в восьми, еще две игры они свели вничью и трижды проиграли, разница мячей — 20:10.

На зимних сборах «Нефтехимик» провел 13 матчей. Выиграть удалось только в четырех из них при пяти ничьих и четырех поражениях.

Игра первого круга принесла выездную викторию «Ротору» со счетом 2:1.

Прогноз на «Ротор» — «Нефтехимик»

Прогнозируем, что поединок лидера ФНЛ и команды близкой к зоне пле-офф пройдет результативно. Рекомендуем в этой игре поставить на ТБ 2,0. 0