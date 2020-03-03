«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.73) и ставки на тоталы в Кубке Англии по футболу 3 марта 2020 года

В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 3 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».

«Челси»

Коллектив из юго-запада Лондона стартовал в Кубке страны с 1/32 финала. На этой стадии команда одержала верх над «Ноттингемом Форест» на «Стэмфорд Бридж» (2:0).

25 января «Челси» в рамках 1/16 финала сыграл с «Халлом». Выездной поединок завершился победой «аристократов» с минимальным преимуществом (2:1).

После этого матча «пенсионеры» провели три встречи в АПЛ. В рамках Премьер-лиги подопечные Фрэнка Лэмпарда разошлись миром с «Лестером» (2:2), уступили МЮ (0:2), а также одержали верх над «Тоттенхэмом» (2:1).

Все прогнозы на футбол

25 февраля «Челси» в родных стенах был бит «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3). А в 28 туре чемпионата лондонцы сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).

«Ливерпуль»

Команда из одноименного города, как и «Челси», начала выступать в Кубке Англии с 1/32 финала. В домашней встрече на «Энфилде» хозяева одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

Затем в 1/16 «Ливерпуль» расписал мировую со «Шрусбери Таун» (2:2), но чуть позже в ходе переигровки подопечные Юргена Клоппа одолели соперников со счетом 1:0.

После второго матча со «Шрусбери Таун» «мерсисайдцы» победили «Норвич» в АПЛ (1:0). А в 1/8 финала Лиги чемпионов красные на «Ванда Метрополитано» уступили «Атлетико» (0:1).

24 февраля «Ливерпуль» в чемпионате разобрался с «Вест Хэмом» (3:2). В 28 туре Премьер-лиги коллектив Клоппа прервал свою серию без поражений, потеряв очки в выездном поединке с «Уотфордом» (0:3).

Прогноз и ставки

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 4,02, а на победу «Ливерпуля» — 3,10.

На стадии 1/8 финала никто из соперников не захочет прощаться с Кубком, поэтому оба коллектива будут сражаться за победу. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73. 0