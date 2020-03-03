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    Будут ли голы на «Стэмфорд Бридж»?

    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.73) и ставки на тоталы в Кубке Англии по футболу 3 марта 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль»
    Мохаммед Салах
    В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 3 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 03 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    Коллектив из юго-запада Лондона стартовал в Кубке страны с 1/32 финала. На этой стадии команда одержала верх над «Ноттингемом Форест» на «Стэмфорд Бридж» (2:0).

    25 января «Челси» в рамках 1/16 финала сыграл с «Халлом». Выездной поединок завершился победой «аристократов» с минимальным преимуществом (2:1).

    После этого матча «пенсионеры» провели три встречи в АПЛ. В рамках Премьер-лиги подопечные Фрэнка Лэмпарда разошлись миром с «Лестером» (2:2), уступили МЮ (0:2), а также одержали верх над «Тоттенхэмом» (2:1).

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    25 февраля «Челси» в родных стенах был бит «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3). А в 28 туре чемпионата лондонцы сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).

    «Ливерпуль»

    Команда из одноименного города, как и «Челси», начала выступать в Кубке Англии с 1/32 финала. В домашней встрече на «Энфилде» хозяева одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

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    • Затем в 1/16 «Ливерпуль» расписал мировую со «Шрусбери Таун» (2:2), но чуть позже в ходе переигровки подопечные Юргена Клоппа одолели соперников со счетом 1:0.

    После второго матча со «Шрусбери Таун» «мерсисайдцы» победили «Норвич» в АПЛ (1:0). А в 1/8 финала Лиги чемпионов красные на «Ванда Метрополитано» уступили «Атлетико» (0:1).

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    24 февраля «Ливерпуль» в чемпионате разобрался с «Вест Хэмом» (3:2). В 28 туре Премьер-лиги коллектив Клоппа прервал свою серию без поражений, потеряв очки в выездном поединке с «Уотфордом» (0:3).

    Прогноз и ставки

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 4,02, а на победу «Ливерпуля» — 3,10.

    На стадии 1/8 финала никто из соперников не захочет прощаться с Кубком, поэтому оба коллектива будут сражаться за победу. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73. 0

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    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.73) и ставки на тоталы в Кубке Англии по футболу 3 марта 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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