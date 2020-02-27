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    Обыграет ли «Селтик» гостей из Дании?

    «Селтик» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Селтик» — «Копенгаген»
    Нил Леннон
    В четверг, 27 февраля, «Селтик» на своем поле примет «Копенгаген» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Глазго, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — «Копенгаген».

    «Селтик»

    «Селтик» с первого места в группе E вышел в 1/16 финала Лиги Европы, оказавшись сильнее «Клужа», «Лацио» и «Ренна».

    В первом матче 1/16 финала «кельты» на выезде разошлись миром с «Копенгагеном» (1:1). Отличившись в начале первого тайма, гости из Шотландии пропустили на 52-й минуте.

    Подопечные Нила Леннона возглавляют турнирную таблицу чемпионата Шотландии, имея на своем счету 76 набранных очков в 28 турах.

    В трех последних матчах «Селтик» обыграл «Хартс» (5:0), «Абердин» (2:1) и «Килмарнок» (3:1).

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    Среди травмированных у клуба из Глазго значатся Хатем Абд Эльхамед, Скотт Браун и Майкл Джонстон.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» стал вторым в группе B, где пропустил вперед «Мальме», но оказался выше киевского «Динамо» и «Лугано».

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  • 24/02/2020

    • «Львы» на своем поле сыграли вничью с «Селтиком» (1:1), при этом они могли вырвать победу, если бы на 79-й минуте Йенс Стаге реализовал пенальти.

    В датской Суперлиге «Копенгаген» расположился на второй строчке с 47 очками. На 9 баллов он отстает от лидирующего «Мидтьюлланна».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На минувших выходных команда Столе Сольбаккена поделила очки с «Силькеборгом» (1:1), а перед этим проиграла «Эсбьергу» (0:1).

    После травм у «Копенгагена» восстанавливаются Роберт Мудражия и Виктор Фишер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Селтика» — 1.44, победа «Копенгагена» — 8.00, ничья — 4.30.

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    Мы тоже считаем фаворитом «кельтов», которые в Лиге Европы уже успешно устранили со своего пути «Лацио» и «Ренн».

    Подопечные Нила Леннона добыли хороший результат в Дании, поэтому просто обязаны развить успех на своем поле, где традиционно смотрятся мощно.

    Мы ждем от хозяев победы, поэтому наш прогноз — «победа "Селтика" с форой -1» за 1.77.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Селтика" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77. 0

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    «Селтик» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Селтик» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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