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    В Лондоне «Ньюкасл» закроется в обороне

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
    Дженк Тосун
    В 27 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 22 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.50
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    «Кристал Пэлас»

    В чемпионате Англии коллектив из южной части Лондона занимает 14 позицию. В 26 турах АПЛ эта команда сумела заработать 30 баллов.

    Однако, подопечные Роя Ходжсона на данном отрезке сезона выглядят ужасно. В 2020 году его команда ни разу не выиграла. В первой встрече января «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Норвичем» (1:1).

    А через несколько дней «орлы» вылетели из Кубка страны от «Дерби Каунти» (0:1). В следующих двух поединках Премьер-лиги лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2).

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    В трех последних турах английского первенства «стекольщики» вообще не набирали очков. «Кристал Пэлас» уступил «Саутгемптону» (0:2), «Шеффилду Юнайтед» (0:1) и «Эвертону» (1:3).

    «Ньюкасл»

    На данном этапе английского первенства команда из города Ньюкасл-апон-Тайн идет на строчку выше «Кристал Пэлас», имея в своем запасе 31 очко.

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    • Результаты коллектива Стива Брюса во всех турнирах выглядят убедительнее, чем у грядущих соперников из Лондона. К примеру, 14 января «Ньюкасл» прошел в 1/16 финала Кубка страны, обыграв «Рочдейл» (4:1).

    Затем в АПЛ «горожане» победили «Челси» (1:0). В следующей встрече «сороки» расписали мировую с «Эвертоном» (2:2), а после ничьей в игре с «Оксфордом Юнайтед» в Кубке (0:0) черно-белые заработали 1 балл в битве с «Норвичем» (0:0).

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    В ходе переигровки 1/16 финала Кубка Англии «Ньюкасл» одолел «Оксфорд Юнайтед» в дополнительное время (3:2). Но 16 февраля подопечные Брюса были разгромлены «Арсеналом» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Кристал Пэлас» оценивается в 1,98, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,40, а на победу «Ньюкасла» — 4,38.

    Сейчас у «стекольщиков» видны серьезные проблемы с результативностью, а «сороки» в каждом матче стараются действовать осторожно, чтобы допустить как можно меньше ошибок. Вот и на «Селлхерст Парк» они предпочтут надежнее сыграть в защите. Наш прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 за 1,57. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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