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    «Атлетико» — «Ливерпуль»: сколько голов будет забито в Мадриде?

    «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Ливерпуль»
    Садио Мане
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 18 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 18 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    На групповом этапе Лиги чемпионов мадридская команда сумела заработать 10 очков. В шести поединках на евроарене этот коллектив забил 8 голов и пропустил 5 мячей. В квартете D «матрасники» финишировали вторыми, отпустив далеко вперед «Ювентус», который оторвался от мадридцев на шесть пунктов.

    В ходе 6 туров «Атлетико» расписал мировую с «Ювентусом» (2:2), победил в Москве «Локомотив» (2:0), с минимальным преимуществом одолел «Байер» (1:0), потерпел поражение от «фармацевтов» во второй встрече (1:2), уступил в Италии «Ювентусу» (0:1) и взял верх над «Локо» (2:0).

    В поединках против серьезных соперников команда Симеоне была не очень убедительной.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На данном этапе сезона «индейцы» также выступают неуверенно, команда из столицы Испании демонстрирует противоречивые результаты. После прохода «Барсы» в полуфинале Суперкубка страны 9 января (3:2) «Атлетико» проиграл в четырех из семи других матчей. Еще два раза «матрасники» сыграли вничью.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Уступив Суперкубок «Реалу» по пенальти (0:0, 1:4), подопечные Симеоне были слабее «Эйбара» в Примере (0:2), вылетели от «Леонесы» из Кубка Короля в дополнительное время (1:2), заработали 1 балл в домашнем поединке с «Леганесом» (0:0) и вновь влетели «Реалу» в Ла Лиге (0:1).

    Еще две встречи в Примере закончились для «Атлетико» победой над «Гранадой» (1:0) и ничейным результатом в битве с «Валенсией» на «Месталье» (2:2).

    «Ливерпуль»

    В своей группе ливерпульская команда сумела заработать 13 очков. Благодаря этому она заняла первое место, опередив «Наполи» на 1 пункт и «РБ Зальцбург» на 6 баллов. Но разница голов «мерсисайдцев» не была впечатляющей. В шести поединках группового этапа английский клуб пропустил 8 мячей, забив при этом 13.

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    • Подопечные Юргена Клоппа проиграли в первом же еврокубковом матче. В гостях «Ливерпуль» оказался слабее «Наполи» (0:2). Но после этого красные в напряженной битве на «Энфилде» одолели «РБ Зальцбург» (4:3).

    В двух других поединках англичане победили «Гент» (4:1; 2:1). Затем «мерсисайдцы» разошлись миром с «Наполи» (1:1) и справились с «РБ Зальцбургом» в Австрии (2:0).

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    • В чемпионате Англии команда Клоппа уверенно лидирует в таблице, опережая ближайших преследователей на 25 очков. Атака клуба находится сейчас в прекрасной форме. За 26 туров АПЛ «Ливерпуль» забил 61 гол. А последнее поражение красных было зафиксировано еще 17 декабря, когда вторым составом ливерпульцы крупно влетели «Астон Вилле» в Кубке лиги (0:5).

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    В недавних четырех встречах на разных турнирах «Ливерпуль» победил, не пропустив ни единого гола. В Премьер-лиге подопечные Юргена Клоппа разобрались с «Вест Хэмом» (2:0) и «Саутгемптоном» (4:0), после чего они обыграли «Шрусбери Таун» в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии.

    15 февраля красные взяли верх над «Норвичем» (1:0). Единственный гол забил Садио Мане на 78 минуте.

    Прогноз и ставки

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,42, на ничью — 3,28, а на победу «Ливерпуля» — 2,33.

    Нестабильному «Атлетико» дома будет тяжело противостоять англичанам, которые сносят всех на своем пути. Коллективу Симеоне не смогут помочь Трипьер и Жоау Феликс. Участие Эктора Эрреры и Диего Косты также под вопросом.

    А у англичан из серьезных кадровых потерь только Шакири. В гостях «Ливерпуль» постарается забить «матрасникам» несколько голов. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2 за 1,68. 0

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    «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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