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    «Челси» и «МЮ» порадуют голами на «Стэмфорд Бридж»

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата Англии по футболу 17 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    Фрэнк Лэмпард
    В понедельник, 17 февраля, «Челси» на своем поле примет «МЮ» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Февраля 2020 года
    Челси
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    «Челси»

    Подопечные Фрэнка Лэмпарда начали январь с того, что упустили выездную победу над «Брайтоном» (1:1), после чего в 1/32 финала Кубка Англии одолели на своем поле «Ноттингем Форрест» (2:0).

    На «Стэмфорд Бридж» был повержен и «Бернли» (3:0) в матче АПЛ, а вот выезд в гости к «Ньюкаслу» завершился поражением со счетом 0:1, и вновь «синие» пропустили на последних минутах.

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    В лондонском дерби с «Арсеналом» «Челси» упустил домашнюю победу, как забив, так и пропусти на последних минутах матча — 2:2.

    В 1/16 финала Кубка Англии лондонцы удержали выездную победу над «Халлом» (2:1), а в последнем матче АПЛ не справились с «Лестером» (2:2).

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    • После 25 туров «Челси» с 41 очком занимает 4-е место. Разница мячей 43-34, 13 голов забил Тэмми Абрахам, еще по 5 на счету Мэйсон Маунта и Кристиана Пулишича.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» начал январь с выездного поражения от «Арсенала» (0:2) в АПЛ, после чего в рамках 3-го раунда Кубка Англии на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

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    • Затем подопечные Сульшера дома проиграли в дерби с «Ман Сити» (1:3) в рамках первого полуфинала Кубка лиги. Отыгрались они на «Норвиче», разгромив «канареек» на «Олд Траффорд» — 4:0.

    В переигровке с «волками» манкунианцы одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0, после чего проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

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    В 4-м раунде Кубка Англии «МЮ» разгромил на выезде полуосновным составом «Транмер Роверс» (6:0), а в ответном матче Кубка Лиги дома победил «Ман Сити» (1:0), но по сумме двух матчей покинул турнир.

    В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на своем поле разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и после 25 туров АПЛ идет на 5-м месте с 34 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Разница мячей 36-29, восемь голова записал на свой счет Антони Марсьяль, еще 4 — Мэйсон Гринвуд. 14 голов забил Маркус Рэшфорд, который не сыграет из-за травмы, также как и Эрик Байи, Скотт Мактоминай и Аксель Туанзебе.

    Прогноз

    На победу «Челси» букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «МЮ» — 4,35.

    У обоих команд существуют проблемы с обороной, так что можно ждать довольно результативного матча на «Стэмфорд Бридж».

    «Челси» в последних матчах забивает не меньше двух мячей, так что можно рассчитывать что в матче с «МЮ» они запишут на свой счет парочку мячей.

    Встреча на «Стэмфорд Бридж» получится результативной. Интересен вариант «гол в каждом из таймов» за 1,68. 0

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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата Англии по футболу 17 февраля 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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