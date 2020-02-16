«Реал» — «Сельта». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 16 февраля 2020 года

«Реал»
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея на своем счету 52 очка.
«Сливочные» одержали 15 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели одно поражение в 23 сыгранных турах.
Победная серия подопечных Зинедина Зидана насчитывает пять матчей, в которых они обыграли «Хетафе» (3:0), «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (1:0), «Атлетико» (1:0) и «Осасуну» (4:1).
При этом «Реал» вылетел из Кубка Испании, сенсационно уступив «Реал Сосьедаду» (3:4) в 1/4 финала.
Среди травмированных у мадридцев значатся Начо, Хамес Родригес и Эден Азар.
«Сельта»
Футболисты «Сельты» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 очками.
На счету «небесных» четыре победы, восемь ничьих и 11 поражений в 23 сыгранных турах.
В феврале команда Оскара Гарсии уступила «Валенсии» (0:1) и обыграла «Севилью» (2:1), прервав серию без побед из восьми матчей.
В конце января «Сельта» также вылетела из Кубка Испании, потерпев поражение от «Мирандеса» (1:2).
После травм у «Сельты» восстанавливается защитник Давид Хунка.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.28, победа «Сельты» — 9.90, ничья — 5.90.
«Сливочные» борются за чемпионство, «небесные» — за выживание, поэтому данный расклад вряд ли кого-то удивляет.
И все же мы бы обратили внимание на тот факт, что подопечным Зидана не всегда победы даются уж очень легко, да и в матче против галисийцев, как нам кажется, им придется попотеть.
Да, «Сельта» побеждает крайне редко, зато в этом году ей удалось наладить игру в обороне, благодаря чему она не пропускает больше одного мяча за 90 минут. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 2.00.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Реала" меньше 2,5» за 1.73. Будем надеяться, что Федор Смолов и компания дадут бой лидеру. 0