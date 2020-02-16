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    Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?

    «Реал» — «Сельта». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Сельта»
    Федор Смолов
    В воскресенье, 16 февраля, «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2020 года
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея на своем счету 52 очка.

    «Сливочные» одержали 15 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели одно поражение в 23 сыгранных турах.

    Победная серия подопечных Зинедина Зидана насчитывает пять матчей, в которых они обыграли «Хетафе» (3:0), «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (1:0), «Атлетико» (1:0) и «Осасуну» (4:1).

    При этом «Реал» вылетел из Кубка Испании, сенсационно уступив «Реал Сосьедаду» (3:4) в 1/4 финала.

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    Среди травмированных у мадридцев значатся Начо, Хамес Родригес и Эден Азар.

    «Сельта»

    Футболисты «Сельты» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 очками.

    На счету «небесных» четыре победы, восемь ничьих и 11 поражений в 23 сыгранных турах.

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    • В феврале команда Оскара Гарсии уступила «Валенсии» (0:1) и обыграла «Севилью» (2:1), прервав серию без побед из восьми матчей.

    В конце января «Сельта» также вылетела из Кубка Испании, потерпев поражение от «Мирандеса» (1:2).

    После травм у «Сельты» восстанавливается защитник Давид Хунка.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.28, победа «Сельты» — 9.90, ничья — 5.90.

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    «Сливочные» борются за чемпионство, «небесные» — за выживание, поэтому данный расклад вряд ли кого-то удивляет.

    И все же мы бы обратили внимание на тот факт, что подопечным Зидана не всегда победы даются уж очень легко, да и в матче против галисийцев, как нам кажется, им придется попотеть.

    Да, «Сельта» побеждает крайне редко, зато в этом году ей удалось наладить игру в обороне, благодаря чему она не пропускает больше одного мяча за 90 минут. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 2.00.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Реала" меньше 2,5» за 1.73. Будем надеяться, что Федор Смолов и компания дадут бой лидеру. 0

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