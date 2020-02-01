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    На «Сент-Джеймс Парк» соперники сыграют открыто

    «Ньюкасл» — «Норвич». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Норвич»
    Кристоф Циммерман
    В 25 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 1 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2020 года
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    «Ньюкасл»

    Сейчас команда из северо-восточной части Англии занимает 14 место в турнирной таблице. За 24 матча этот клуб заработал 30 очков. От зоны еврокубков коллектив отстает на 4 пункта.

    Подопечные Стива Брюса не проигрывают уже в течение шести поединков. Последний раз «Ньюкасл» терял очки в 21 туре АПЛ во встрече с «Лестером» (0:3).

    Затем «сороки» разошлись миром с «Рочдейлом» в Кубке Англии (1:1), после чего они не выявили сильнейшего в схватке с «Вулверхэмптоном» (1:1) и разгромили «Рочдейл» в ходе переигровки (4:1).

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    18 января «Ньюкасл» дома одолел «Челси» (1:0), а через несколько дней коллектив Стива Брюса заработал 1 балл в матче с «Эвертоном» (2:2). В 1/16 финала Кубка Англии черно-белые сыграли вничью с «Оксфордом Юнайтед» (0:0).

    «Норвич»

    Команда из города Норидж сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За 24 тура этот коллектив заработал лишь 17 очков.

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    • 2020 год «Норвич» начал с ничейной игры с «Кристал Пэлас» (1:1), после чего подопечные Даниеля Фарке легко разобрались с «Престоном» в Кубке Англии (4:2).

    В 22 туре Премьер-лиги «канарейки» на «Олд Траффорд» были разгромлены «Манчестером Юнайтед» (0:4). А в следующей встрече клуб из Нориджа одолел «Борнмут» (1:0).

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    22 января в Лондоне «Норвич» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (1:2). Чуть позже в 1/16 финала Кубка Англии команда Фарке прошла «Бернли» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Ньюкасла» в матче 25 тура АПЛ оценивается в 2,23, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,35, а на победу «Норвича» — 3,30.

    Несмотря на турнирное положение, «Норвич» способен доставить хлопот любому клубу Премьер-лиги. На «Сент-Джеймс Парк» два коллектива будут бороться за 3 очка. Наш прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1,77. 0

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    «Ньюкасл» — «Норвич». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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