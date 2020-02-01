«Ньюкасл» — «Норвич». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

«Ньюкасл»
Сейчас команда из северо-восточной части Англии занимает 14 место в турнирной таблице. За 24 матча этот клуб заработал 30 очков. От зоны еврокубков коллектив отстает на 4 пункта.
Подопечные Стива Брюса не проигрывают уже в течение шести поединков. Последний раз «Ньюкасл» терял очки в 21 туре АПЛ во встрече с «Лестером» (0:3).
Затем «сороки» разошлись миром с «Рочдейлом» в Кубке Англии (1:1), после чего они не выявили сильнейшего в схватке с «Вулверхэмптоном» (1:1) и разгромили «Рочдейл» в ходе переигровки (4:1).
18 января «Ньюкасл» дома одолел «Челси» (1:0), а через несколько дней коллектив Стива Брюса заработал 1 балл в матче с «Эвертоном» (2:2). В 1/16 финала Кубка Англии черно-белые сыграли вничью с «Оксфордом Юнайтед» (0:0).
«Норвич»
Команда из города Норидж сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За 24 тура этот коллектив заработал лишь 17 очков.
2020 год «Норвич» начал с ничейной игры с «Кристал Пэлас» (1:1), после чего подопечные Даниеля Фарке легко разобрались с «Престоном» в Кубке Англии (4:2).
В 22 туре Премьер-лиги «канарейки» на «Олд Траффорд» были разгромлены «Манчестером Юнайтед» (0:4). А в следующей встрече клуб из Нориджа одолел «Борнмут» (1:0).
22 января в Лондоне «Норвич» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (1:2). Чуть позже в 1/16 финала Кубка Англии команда Фарке прошла «Бернли» (2:1).
Прогноз
Победа «Ньюкасла» в матче 25 тура АПЛ оценивается в 2,23, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,35, а на победу «Норвича» — 3,30.
Несмотря на турнирное положение, «Норвич» способен доставить хлопот любому клубу Премьер-лиги. На «Сент-Джеймс Парк» два коллектива будут бороться за 3 очка. Наш прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1,77. 0