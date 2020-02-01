ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенКаталонское обновление. Три трансфера для Сетьена Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн Футболисты «Ливерпуля»Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»
  • 22:46
    • Смолов перешел в «Сельту»
  • 00:29
    • «Ньюкасл» арендовал защитника сборной Англии
  • 00:15
    • ЦСКА переиграл «Химки» в Евролиге
  • 23:55
    • «Крылья Советов» объявили о переходе защитника сборной Алжира
  • 23:50
    • «Рубин» арендовал защитника «Браги»
  • 23:29
    • «Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 22:25
    • СКА дожал «Авангард» в овертайме
    Все новости спорта

    Поквитаются ли «волки» с «МЮ» за вылет из Кубка Англии?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
    Антони Марсьяль
    В субботу, 1 февраля, «МЮ» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.50
  • Играть!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» начал январь с выездного поражения от «Арсенала» (0:2) в АПЛ, после чего в рамках 3-го раунда Кубка Англии на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

    Затем подопечные Сульшера дома проиграли без шансов в манчестерском дерби с «Сити» (1:3) в рамках первого полуфинала Кубка лиги. Отыгрались они на «Норвиче», разгромив «канареек» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    В переигровке с «волками» манкунианцы одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0, после чего проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

    В 4-м раунде Кубка Англии «МЮ» разгромил на выезде полуосновным составом «Транмер Роверс» (6:0), а в ответном матче Кубка Лиги дома победил «Ман Сити» (1:0), но по сумме двух матчей покинул турнир.

  • Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера
  • «МЮ» вновь обыграл «Сити» на «Этихаде», но в финал Кубка лиги пробились «горожане»
  • Вчера

    • После 24 туров АПЛ «МЮ» идет на 5-м месте с 34 очками, 14 голов забил Маркус Рэшфорд, который не сыграет из-за травмы, также как и Эрик Байи, Скотт Мактоминай и Аксель Туанзебе.

    «Вулверхэмптон»

    Январь «Вулверхэмптон» начал с выездного поражения от «Уотфорда» (1:2), после чего на своем поле сыграл вничью с
    «МЮ» (0:0) в матче Кубка Англии.

  • Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается
  • «Красные» одержали тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном»
  • 24/01/2020

    • В домашнем матче АПЛ с «Ньюкаслом» команды обменялись быстрыми голами — 1:1, а в переигровке кубкового матча «Волки» уступили «МЮ» со счетом 0:1, пропустив ближе к концовке.

    Затем в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2). Пропустив дважды до перерыва, «волки» трижды забили во втором тайме.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В последнем матче «волки» на своем поле уступили «Ливерпулю» (1:2), пропустив быстрый гол, сравняв после перерыва, имея шансы победить, но пропустив на последних минутах.

    После 24 туров «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает 7 место в таблице АПЛ. Разница мячей 35-32, 11 голов забил Рауль Хименес.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом круге «Волки» сыграли на своем поле вничью с «МЮ» — 1:1. В прошлом сезоне они победили дома 2:1 в матче АПЛ и в четвертьфинале Кубка Англии, а на «Олд Траффорд» сыграли 1:1.

    Прогноз

    На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,40.

    «Волки» ни разу не побеждали на «Олд Траффорд» в последних 6 матчах, проиграв пять из них. Прогнозируем, что «МЮ» дома не проиграет.

    Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Тим — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Герта — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020     Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»
  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
    • 00:41 28/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола Футбол Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера«МЮ» вновь обыграл «Сити» на «Этихаде», но в финал Кубка лиги пробились «горожане» Вчера в 16:080
  • 19:01
    • Плющенко: Не надо задирать нос после этого чемпионата Европы
  • 01:03
    • «Лион» одолел «Ниццу» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
  • 00:55
    • «Мирандес» выбил «Севилью» из Кубка Испании
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Кенин и Мугуруса поспорят за трофей, Джокович выбил Федерера30 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли полуфинальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?
  • 3.77
    •
  • 00:43
    • Форвард «Милана» перешел в «Герту»
  • 00:00
    • «Вильярреал» усилился форвардом дортмундской «Боруссии»
  • 22:52
    • Московское «Динамо» обыграло рижское
    Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Футбол Назло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ?Главные рекорды Премьер-лиги, которые «Ливерпуль» может побить в сезоне 2019/20 29/01/2020 в 21:080
  • 16:16
    • Опубликованы эскизы новой арены СКА
  • 15:04
    • «Спартак» объявил о трансфере Соболева
  • 14:38
    • СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие