«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 февраля 2020 года

В субботу, 1 февраля, «МЮ» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал январь с выездного поражения от «Арсенала» (0:2) в АПЛ, после чего в рамках 3-го раунда Кубка Англии на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

Затем подопечные Сульшера дома проиграли без шансов в манчестерском дерби с «Сити» (1:3) в рамках первого полуфинала Кубка лиги. Отыгрались они на «Норвиче», разгромив «канареек» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0.

Все прогнозы на АПЛ

В переигровке с «волками» манкунианцы одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0, после чего проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

В 4-м раунде Кубка Англии «МЮ» разгромил на выезде полуосновным составом «Транмер Роверс» (6:0), а в ответном матче Кубка Лиги дома победил «Ман Сити» (1:0), но по сумме двух матчей покинул турнир.

После 24 туров АПЛ «МЮ» идет на 5-м месте с 34 очками, 14 голов забил Маркус Рэшфорд, который не сыграет из-за травмы, также как и Эрик Байи, Скотт Мактоминай и Аксель Туанзебе.

«Вулверхэмптон»

Январь «Вулверхэмптон» начал с выездного поражения от «Уотфорда» (1:2), после чего на своем поле сыграл вничью с

«МЮ» (0:0) в матче Кубка Англии.

В домашнем матче АПЛ с «Ньюкаслом» команды обменялись быстрыми голами — 1:1, а в переигровке кубкового матча «Волки» уступили «МЮ» со счетом 0:1, пропустив ближе к концовке.

Затем в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2). Пропустив дважды до перерыва, «волки» трижды забили во втором тайме.

В последнем матче «волки» на своем поле уступили «Ливерпулю» (1:2), пропустив быстрый гол, сравняв после перерыва, имея шансы победить, но пропустив на последних минутах.

После 24 туров «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает 7 место в таблице АПЛ. Разница мячей 35-32, 11 голов забил Рауль Хименес.

Календарь и таблица АПЛ

В первом круге «Волки» сыграли на своем поле вничью с «МЮ» — 1:1. В прошлом сезоне они победили дома 2:1 в матче АПЛ и в четвертьфинале Кубка Англии, а на «Олд Траффорд» сыграли 1:1.

Прогноз

На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,40.

«Волки» ни разу не побеждали на «Олд Траффорд» в последних 6 матчах, проиграв пять из них. Прогнозируем, что «МЮ» дома не проиграет.

Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0