«Мирандес» — «Севилья». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Испании 30 января 2020 года

В поединке 1/8 финала Кубка Короля «Мирандес» 30 января на своем поле сыграет с «Севильей». Начало игры — в 23:00 мск. Прогноз на «Мирандес» — «Севилья».

«Мирандес»

«Мирандес» в этом кубковом розыгрыше преодолел уже три этапа. Отметим, что все матчи с участием команды в текущем Кубке заканчивались в дополнительное время.

На первых двух стадиях «кабаны» прошли «Корухо» и «Коста Калиду», обыграв эти коллективы в их логове (5:4 От и 3:2 ОТ). В 1/16 финала они одолели высшелиговую «Сельту», переиграв клуб из Виго дома — 2:1 ОТ.

В турнирной таблице Сегунды (второй дивизион) «красные» находятся на десятой позиции, отставая от зоны плей-офф (шестое место) всего на два пункта.

На данный момент у «Мирандеса» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где три поединка пришлись на кубковые соревнования.

«Севилья»

«Севилья» также прошел три этапа в текущем розыгрыше Кубка Короля. На первых двух стадиях «нервионцы» «всухую» разобрались с коллективами из низших лиг, а в предыдущем раунде выбили «Леванте», обыграв его дома со счетом 3:1.

После матча с «лягушками», в котором они прервали 2-матчевую проигрышную серию, севильцы переиграли в чемпионате «Гранаду» со счетом 2:0 на своей арене.

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В турнирной таблице Примеры «красно-белые» находятся на третьей позиции, уступая второй строке пять очков, опережая ближайших преследователей на два пункта.

«Севилья», владевшая трофеем Кубка Короля пять раз, в последних двух розыгрышах была остановлена только «Барселоной» (раз в финале и раз в 1/4).

Прогноз на «Мирандес» — «Севилья»

У «Мирандеса» четвертая с конца защита в Сегунде (34 пропущенных мяча в 24 поединках), так что севильцы должны забить пару голов в этом матче. 0