«Валенсия» — «Барселона». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 25 января 2020 года

В 20 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 25 января. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Барселона».

«Валенсия»

По завершении 20 туров в испанской Примере команда из одноименного города имеет на своем счету 31 балл. Сейчас этот коллектив занимает 7 строчку в таблице.

После победы в Амстердаме над «Аяксом» 10 декабря со счетом 1:0, благодаря которой «Валенсия» прошла в плей-офф Лиги чемпионов, оранжевые дважды сыграли вничью.

Сперва подопечные Альберта Селадеса разошлись миром с «Реалом» (1:1), а затем и с «Вальядолидом» (1:1). В 19 туре Ла Лиги «летучие мыши» победили «Эйбар» (1:0).

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8 января в полуфинале Суперкубка Испании «Валенсия» потерпела поражение от «Реала» (1:3). Чуть позже оранжевые были разгромлены «Мальоркой» (1:4), а в 1/16 Кубка страны коллектив Селадеса одолел «УД Логронес» (1:0).

«Барселона»

Каталонская команда сейчас находится на первой позиции в таблице чемпионата. На счету сине-гранатовых 43 балла. Столько же очков имеет и «Реал».

10 декабря «Барселона» в Италии одержала верх над «Интером» в Лиге чемпионов (2:1), после чего «блауграна» дважды сыграла вничью.

В 17 туре Примеры каталонцы расписали мировую с «Реалом Сосьедад» (2:2), а чуть позже они не выявили сильнейшего в битве с «Реалом» (0:0). 21 декабря «Барса» разгромила «Алавес» (4:1).

4 января сине-гранатовые заработали 1 балл в матче с «Эспаньолом» (1:1), а затем вылетели из Суперкубка от «Атлетико» (2:3). После этого Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, тренером стал Кике Сетьен.

В первых встречах под его крылом «Барселона» переиграла «Гранаду» (1:0) и прошла «Ибицу» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1).

Прогноз

На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,40, а на победу «Барселоны» — 1,66.

На «Месталье» «летучие мыши» не боятся никого. У «Барсы» сейчас игра только начинает перестраиваться. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,59. 0