ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе «Манчестер Сити»АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», «МЮ» проиграл «Бернли», «Челси» поделил очки с «Арсеналом» Дмитрий Алиев ЧЕ по фигурному катанию. Алиев — чемпион Европы, Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца
  • 00:51
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 00:36
    • Алиев завоевал золото ЧЕ-2020 по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро
  • 01:53
    • «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
  • 23:59
    • Комличенко пройдёт медосмотр в «Динамо»
  • 22:42
    • «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
  • 22:20
    • Московское «Динамо» обыграло «Витязь»
  • 21:56
    • «Барыс» в гостях уступил СКА
    Все новости спорта

    «Валенсия» не отдаст победу «Барсе» без боя

    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 25 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз на «Валенсия» — «Барселона»
    Жорди Альба
    В 20 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 25 января. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Барселона».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Января 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.65
  • Играть!
    •

    «Валенсия»

    По завершении 20 туров в испанской Примере команда из одноименного города имеет на своем счету 31 балл. Сейчас этот коллектив занимает 7 строчку в таблице.

    После победы в Амстердаме над «Аяксом» 10 декабря со счетом 1:0, благодаря которой «Валенсия» прошла в плей-офф Лиги чемпионов, оранжевые дважды сыграли вничью.

    Сперва подопечные Альберта Селадеса разошлись миром с «Реалом» (1:1), а затем и с «Вальядолидом» (1:1). В 19 туре Ла Лиги «летучие мыши» победили «Эйбар» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    8 января в полуфинале Суперкубка Испании «Валенсия» потерпела поражение от «Реала» (1:3). Чуть позже оранжевые были разгромлены «Мальоркой» (1:4), а в 1/16 Кубка страны коллектив Селадеса одолел «УД Логронес» (1:0).

    «Барселона»

    Каталонская команда сейчас находится на первой позиции в таблице чемпионата. На счету сине-гранатовых 43 балла. Столько же очков имеет и «Реал».

    10 декабря «Барселона» в Италии одержала верх над «Интером» в Лиге чемпионов (2:1), после чего «блауграна» дважды сыграла вничью.

  • Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • «Барселона» не нуждается в тренере с громким именем — его обязанности исполняют футболисты
  • Вчера

    • В 17 туре Примеры каталонцы расписали мировую с «Реалом Сосьедад» (2:2), а чуть позже они не выявили сильнейшего в битве с «Реалом» (0:0). 21 декабря «Барса» разгромила «Алавес» (4:1).

    4 января сине-гранатовые заработали 1 балл в матче с «Эспаньолом» (1:1), а затем вылетели из Суперкубка от «Атлетико» (2:3). После этого Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, тренером стал Кике Сетьен.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В первых встречах под его крылом «Барселона» переиграла «Гранаду» (1:0) и прошла «Ибицу» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1).

    Прогноз

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,40, а на победу «Барселоны» — 1,66.

    На «Месталье» «летучие мыши» не боятся никого. У «Барсы» сейчас игра только начинает перестраиваться. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,59. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Наоми Осака — Кори Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Брешиа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Нортгемптон Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч КПР — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева
    • 14:19 18/01/2020     Александр Кокорин
  • Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»
    • 14:01 22/01/2020     Тэмми Абрахам
  • Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»
    • 13:55 19/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 25 января 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» играет так, как будто их не тренируют. Команда Сульшера опять провалиласьПять выводов после матча «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» Вчера в 13:580
  • 21:24
    • Дубль Шалунова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
  • 19:30
    • Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка России
  • 19:14
    • «Автомобилист» обыграл «Трактор» и продлил победную серию
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг, Кузнецова отправилась домойОбзор матчей четвертого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису Вчера в 17:050
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «шмели» победное шествие «козлов»?
  • 3.18
    •
  • 01:26
    • «Химки» проиграли «Басконии» в матче Евролиги
  • 00:29
    • «Сельта» проиграла клубу Сегунды и выбыла из Кубка Испании
  • 23:48
    • Российские ватерполистки пробились на Олимпиаду-2020
    Доменико Тедеско Футбол Планы на зиму: «Спартак»Как красно-белые справляются с инновационными сборами Доменико Тедеско? 22/01/2020 в 20:350
  • 18:27
    • Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧЕ-2020
  • 17:17
    • «Челси» все еще рассматривает вариант с подписанием Чалова
  • 16:23
    • Руководство «Зенита» решило продлить контракт с Семаком
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие