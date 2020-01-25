«Бернли» — «Норвич». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

«Бернли»
«Бернли» в позапрошлом туре АПЛ доставил проблем «Лестеру», выиграв на своем поле со счетом 2:1. Тем самым команда прервала свою 4-матчевую серию поражений.
Это была вторая победа гостей в трех последних играх. Напомним, что в Кубке Англии «бордово-синие» обыграли «Питерборо» со счетом 4:2.
В предыдущем туре коллектив снова приятно удивил своих фанатов. Клуб навестил «Манчестер Юнайтед» и победил 2:0 на «Олд Траффорд».
«Норвич»
«Норвич» также провел только один поединок в Кубке Англии, где в третьем раунде победил «Питерборо» 4:2 на выезде.
«Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 24 играх команда набрала всего 14 очков и от спасительной 17 строки отстает на шесть пунктов.
В позапрошлом туре чемпионата Англии клуб из города Норидж был разгромлен на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Перед этим он дважды расписал мировые (дома с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом»).
Затем клуб победил дома «Борнмут» (1:0), тем не менее, в прошлом поединке АПЛ он уступил «Тоттенхэму» (1:2) на выезде.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0