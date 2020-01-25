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    Выйдет ли «Бернли» в 1/8 финала Кубка Англии?

    «Бернли» — «Норвич». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Норвич»
    «Бернли» выиграл в прошлом матче у «МЮ»
    В субботу, 25 января, «Бернли» будет принимать «Норвич» в четвертом раунде Кубка Англии. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 25 Января 2020 года
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    «Бернли»

    «Бернли» в позапрошлом туре АПЛ доставил проблем «Лестеру», выиграв на своем поле со счетом 2:1. Тем самым команда прервала свою 4-матчевую серию поражений.

    Это была вторая победа гостей в трех последних играх. Напомним, что в Кубке Англии «бордово-синие» обыграли «Питерборо» со счетом 4:2.

    В предыдущем туре коллектив снова приятно удивил своих фанатов. Клуб навестил «Манчестер Юнайтед» и победил 2:0 на «Олд Траффорд».

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    «Норвич»

    «Норвич» также провел только один поединок в Кубке Англии, где в третьем раунде победил «Питерборо» 4:2 на выезде.

    «Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 24 играх команда набрала всего 14 очков и от спасительной 17 строки отстает на шесть пунктов.

    В позапрошлом туре чемпионата Англии клуб из города Норидж был разгромлен на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Перед этим он дважды расписал мировые (дома с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом»).

    Затем клуб победил дома «Борнмут» (1:0), тем не менее, в прошлом поединке АПЛ он уступил «Тоттенхэму» (1:2) на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    «Бернли» — «Норвич». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
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