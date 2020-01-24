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    «Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 24 января 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Кельн»
    Эрлинг Холанд
    В 19 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Кельн». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 24 января. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Кельн».

    «Боруссия» Д

    За 18 туров Бундеслиги команда из Дортмунда завоевала 33 балла. Сейчас она находится в зоне Лиги чемпионов на четвертой строчке в таблице.

    После серии из четырех кряду побед «Боруссия» Д дважды потеряла очки в чемпионате. В 16 туре немецкого первенства «шмели» расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (3:3).

    20 декабря подопечные Люсьена Фавра потерпели поражение от «Хоффенхайма» на выезде (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стартовый поединок 2020 года в Бундеслиге оказался для «Боруссии» Д непростым. На «BBK Арене» гости проигрывали «Аугсбургу» 1:3, но выход на поле Холанда изменил течение поединка, в котором «шмели» в итоге победили со счетом 5:3.

    «Кельн»

    По завершении 18 туров чемпионата Германии команда из одноименного города заняла 13 строчку в таблице с 20 очками в своей копилке.

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    • Не так давно «Кельн» пережил неприятный отрезок из восьми поединков без побед. Завершилась данная серия поражением от «Униона» (0:2).

    После этого подопечные Маркуса Гисдоля выиграли в трех турах Бундеслиги. Красно-белые одержали верх над «Байером» (2:0), «Айнтрахтом» (4:2) и «Вердером» (1:0).

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    Первый поединок чемпионата в 2020 году «Кельн» провел 18 января на своем поле. Во встрече с «Вольфсбургом» «козлы» завоевали три очка, одолев «волков» со счетом 3:1.

    Прогноз

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,32, на ничью — 6,20, а на победу «Кельна» — 8,70.

    На «Сигнал Идуна Парк» «шмели» должны без проблем разбираться с командами из нижней части таблицы. Наш прогноз — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,76. 0

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