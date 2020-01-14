«Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

Во вторник, 14 января 2020 года, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Мидлсбро» в рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Мидлсбро».

«Тоттенхэм»

Конец 2019 года и начало 2020 выдались для «Шпор» не слишком удачными. Прошлый год команда Жозе Моуринью закончила выездной ничьей с «Норвичем» (2:2), уйдя от поражения в концовке.

Стартовый матч нового года «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Саутгемптону» (0:1) пропустив единственный мяч в начале первого тайма.

Все прогнозы на АПЛ

Затем, в матче 1/32 финала Кубка Англии «шпоры» в гостях сыграли с «Мидлсборо», обменявшись голами во втором тайме и не выявив победителя — 1:1.

В последнем матче «Тоттенхэм» дома уступил лидеру чемпионата «Ливерпулю» (0:1), имея много моментов после перерыва, но не сумев реализовать их.

После 22 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 30 очками на 8-м месте. Разница мячей 36-31, 11 голов забил Гарри Кейн который выбыл из строя из-за травмы. 6 мячей у Деле Алли, 5 голов у Сон Хын Мина

«Мидлсбро»

«Речники» завершили прошлый год выездной победой над «Вест Бромвичем» (2:0) в Чемпионшипе, которая стала для них третьей подряд.

Победная серия продолжилась домашним успехом в матче с «Престоном» (2:0), став третьей «сухой» победой подряд.

В кубковом матче с «Тоттенхэмом» «Мидлсбро» первым открыл счет в начале второго тайма, но спустя десять минут пропустил.

В последнем матче подопечные Джонатана Вудгейта на своем поле поделили очки с «Дерби Каунти» (2:2), позволив сопернику сравнять на последних минутах.

Календарь и таблица АПЛ

После 27 туров Чемпионшипа «Мидлсбро с 34 очками на 16-м месте. Разница мячей 28-34, шесть голов забил Бритт Ассомбалонга.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа "Тоттенхэма" — 1.25, победа "Мидлсбро" — 11.25, ничья в основное время — 5.75.

"Тоттенхэм" не имеет права на осечку — команда Жозе Моуринью не выигрывает уже 4 матча подряд, и на своем поле они вырвут победу зубами.

После травмы Кейна "шпоры" забивают мало, результативного матча ждать не стоит. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,25 и "Обе забьют — нет" за 1,65. 0