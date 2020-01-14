ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса «Питтсбург»НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и Тренина «Арсенал»АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу», «Арсенал» потерял очки
  • 10:04
    • Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»
  • 01:01
    • ПСЖ упустил победу над «Монако»
  • 00:44
    • «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:17
    • Суарес выбыл из строя на четыре месяца
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
  • 21:29
    • «Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:20
    • ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»
    Все новости спорта

    Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?

    «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
    Жозе Моуринью
    Во вторник, 14 января 2020 года, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Мидлсбро» в рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Мидлсбро».

    «Тоттенхэм»

    Конец 2019 года и начало 2020 выдались для «Шпор» не слишком удачными. Прошлый год команда Жозе Моуринью закончила выездной ничьей с «Норвичем» (2:2), уйдя от поражения в концовке.

    Стартовый матч нового года «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Саутгемптону» (0:1) пропустив единственный мяч в начале первого тайма.

    Все прогнозы на АПЛ

    Затем, в матче 1/32 финала Кубка Англии «шпоры» в гостях сыграли с «Мидлсборо», обменявшись голами во втором тайме и не выявив победителя — 1:1.

    В последнем матче «Тоттенхэм» дома уступил лидеру чемпионата «Ливерпулю» (0:1), имея много моментов после перерыва, но не сумев реализовать их.

  • Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • «Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче
  • Вчера

    • После 22 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 30 очками на 8-м месте. Разница мячей 36-31, 11 голов забил Гарри Кейн который выбыл из строя из-за травмы. 6 мячей у Деле Алли, 5 голов у Сон Хын Мина

    «Мидлсбро»

    «Речники» завершили прошлый год выездной победой над «Вест Бромвичем» (2:0) в Чемпионшипе, которая стала для них третьей подряд.

  • Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка Браво
  • Изучаем самые интересные моменты последних туров чемпионата Англии по футболу
  • 03/01/2020

    • Победная серия продолжилась домашним успехом в матче с «Престоном» (2:0), став третьей «сухой» победой подряд.

    В кубковом матче с «Тоттенхэмом» «Мидлсбро» первым открыл счет в начале второго тайма, но спустя десять минут пропустил.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В последнем матче подопечные Джонатана Вудгейта на своем поле поделили очки с «Дерби Каунти» (2:2), позволив сопернику сравнять на последних минутах.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 27 туров Чемпионшипа «Мидлсбро с 34 очками на 16-м месте. Разница мячей 28-34, шесть голов забил Бритт Ассомбалонга.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа "Тоттенхэма" — 1.25, победа "Мидлсбро" — 11.25, ничья в основное время — 5.75.

    "Тоттенхэм" не имеет права на осечку — команда Жозе Моуринью не выигрывает уже 4 матча подряд, и на своем поле они вырвут победу зубами.

    После травмы Кейна "шпоры" забивают мало, результативного матча ждать не стоит. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,25 и "Обе забьют — нет" за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
    • 23:18 07/01/2020     Маркус Рашфорд
  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
    • Вчера в 23:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне«Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче Вчера в 14:080
  • 11:18
    • СМИ: Хеведес перейдет в «Кельн»
  • 10:48
    • Хави назвал причины отказа «Барселоне»
  • 10:34
    • Малкин: Наконец-то обошел Ягра
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января Вчера в 09:000
  • Экспресс дня

  • Лидеры одержат дружные победы?
  • 2.73
    •
  • 11:36
    • КХЛ назвала лучших 17 игровой недели
  • 11:01
    • Кузнецова проиграла Линетт в первом круге турнира в Хобарте
  • 10:20
    • Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд 11/01/2020 в 22:410
  • 07:23
    • «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» одолел «Клипперс»
  • 07:03
    • Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
  • 08:58
    • «Милан» заинтересован в подписании защитника «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие