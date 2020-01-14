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    «Ньюкасл» не забьет много «Рочдейлу»?

    «Ньюкасл» — «Рочдейл». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Англии 14 января 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Рочдейл»
    Мигель Альмирон
    14 января в переигровке 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» сыграет с «Рочдейлом». Начало — 22:45 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Рочдейл».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 14 Января 2020 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 22:45 Рочдейл Рочдейл
    • Коэффициенты на матч
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  • 1.26
  • X
  • 5.80
  • 2
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    «Ньюкасл»

    В первом матче этих команда, который состоялся на поле «Рочдейла», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Представитель АПЛ забил в середине первого тайма, но не смог удержать преимущества, пропустив в ответ за десять минут до конца игры.

    После того поединка «сороки» с аналогичным результатом закончили встречу и в Премьер-лиге, поделив очки с «Вулверхемптоном» на его территории.

    Стоит отметить, что на данный момент у «черно-белых» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где в трех матчах они проиграли.

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    • После 22 туров «Ньюкасл» с 26 очками находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, находясь на расстоянии двух викторий от зоны вылета.

    «Рочдейл»

    «Рочдейл», выступающий в третьем по силе дивизионе Англии, не проигрывает в трех своих последних играх.

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    Помимо ничьи (1:1) со своим предстоящим противником, «сине-белые» выиграли две встречи в Лиге 1, одолев на выезде 2:1 «Аккрингтон» и дома 2:0 «Болтон».

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    В турнирной таблице своего дивизиона клуб из графства Большой Манчестер расположился на 18 месте, опережая на шесть пунктов зону вылета.

    В текущем розыгрыше Кубка Англии «Рочдейл» преодолел уже два этапа. И оба раунда были пройдены только после переигровок (выбили «Рексхэм» и «Бостон Юнайтед»).

    Прогноз на «Ньюкасл» — «Рочдейл»

    «Ньюкасл» не особо результативен, поэтому можно поставить, что «сороки» даже представителю третьего дивизиона забьют немного. 0

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