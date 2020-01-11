«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Манчестер Юнайтед» на своем примет «Норвич Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко.

На счету «красных дьяволов» восемь побед, семь ничьих и шесть поражений.

В январе в рамках национального первенства подопечные Уле Гуннара Сульшера на выезде уступили «Арсеналу» (0:2).

Также в рамках Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), а в рамках Кубка лиги проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

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После травм у манкунианцев восстанавливаются Гарри Магуайр, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Скотт Мактоминей и Поль Погба.

«Норвич Сити»

«Норвич Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 14 очков.

«Канарейки» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Последнюю победу подопечные Даниэля Фарке одержали 23 ноября, а 1 января на своем поле поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

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Из Кубка лиги «Норвич» уже вылетел, а в Кубке Англии несколько дней назад прошел «Престон» (4:2).

В лазарете «канареек» находятся Ральф Фарманн, Бен Годфри и Йосип Дрмич.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.34, победа «Норвич Сити» — 8.10, ничья — 5.50.

Для продолжения борьбы за попадание в топ-4 «красным дьяволам» нужно набирать три очка, тем более что сыграют они против аутсайдера АПЛ на «Олд Траффорд».

И все же мы бы не сбрасывали со счетов «канареек», которые хоть и очень давно не выигрывали, зато боролись до последнего практически в каждой встрече.

У «Манчестер Юнайтед» возникли игровые проблемы, травмы лидеров тоже негативно сказываются на результатах, поэтому нам кажется, что хозяева будут довольны и минимальной победе. Наш прогноз — «победа "Норвич Сити" с форой +1,5» за 1.85.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.81. «Норвичу» отступать некуда, так что он должен искать счастья у чужих ворот, где Давид де Хеа действует не так уверенно, как в лучшие годы. 0