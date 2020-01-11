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    Способен ли «Норвич» удивить Сульшера?

    «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»
    Футболисты «Норвича»
    В субботу, 11 января, «Манчестер Юнайтед» на своем примет «Норвич Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко.

    На счету «красных дьяволов» восемь побед, семь ничьих и шесть поражений.

    В январе в рамках национального первенства подопечные Уле Гуннара Сульшера на выезде уступили «Арсеналу» (0:2).

    Также в рамках Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), а в рамках Кубка лиги проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

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    После травм у манкунианцев восстанавливаются Гарри Магуайр, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Скотт Мактоминей и Поль Погба.

    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 14 очков.

    «Канарейки» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

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    • Последнюю победу подопечные Даниэля Фарке одержали 23 ноября, а 1 января на своем поле поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Из Кубка лиги «Норвич» уже вылетел, а в Кубке Англии несколько дней назад прошел «Престон» (4:2).

    В лазарете «канареек» находятся Ральф Фарманн, Бен Годфри и Йосип Дрмич.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.34, победа «Норвич Сити» — 8.10, ничья — 5.50.

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    Для продолжения борьбы за попадание в топ-4 «красным дьяволам» нужно набирать три очка, тем более что сыграют они против аутсайдера АПЛ на «Олд Траффорд».

    И все же мы бы не сбрасывали со счетов «канареек», которые хоть и очень давно не выигрывали, зато боролись до последнего практически в каждой встрече.

    У «Манчестер Юнайтед» возникли игровые проблемы, травмы лидеров тоже негативно сказываются на результатах, поэтому нам кажется, что хозяева будут довольны и минимальной победе. Наш прогноз — «победа "Норвич Сити" с форой +1,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.81. «Норвичу» отступать некуда, так что он должен искать счастья у чужих ворот, где Давид де Хеа действует не так уверенно, как в лучшие годы. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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