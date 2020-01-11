«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко.
На счету «красных дьяволов» восемь побед, семь ничьих и шесть поражений.
В январе в рамках национального первенства подопечные Уле Гуннара Сульшера на выезде уступили «Арсеналу» (0:2).
Также в рамках Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), а в рамках Кубка лиги проиграл «Манчестер Сити» (1:3).
После травм у манкунианцев восстанавливаются Гарри Магуайр, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Скотт Мактоминей и Поль Погба.
«Норвич Сити»
«Норвич Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 14 очков.
«Канарейки» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Последнюю победу подопечные Даниэля Фарке одержали 23 ноября, а 1 января на своем поле поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).
Из Кубка лиги «Норвич» уже вылетел, а в Кубке Англии несколько дней назад прошел «Престон» (4:2).
В лазарете «канареек» находятся Ральф Фарманн, Бен Годфри и Йосип Дрмич.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.34, победа «Норвич Сити» — 8.10, ничья — 5.50.
Для продолжения борьбы за попадание в топ-4 «красным дьяволам» нужно набирать три очка, тем более что сыграют они против аутсайдера АПЛ на «Олд Траффорд».
И все же мы бы не сбрасывали со счетов «канареек», которые хоть и очень давно не выигрывали, зато боролись до последнего практически в каждой встрече.
У «Манчестер Юнайтед» возникли игровые проблемы, травмы лидеров тоже негативно сказываются на результатах, поэтому нам кажется, что хозяева будут довольны и минимальной победе. Наш прогноз — «победа "Норвич Сити" с форой +1,5» за 1.85.
Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.81. «Норвичу» отступать некуда, так что он должен искать счастья у чужих ворот, где Давид де Хеа действует не так уверенно, как в лучшие годы. 0