«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 декабря 2019 года

В воскресенье, 29 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков.

В первом круге национального первенства «горожане» одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Декабрь складывается для подопечных Пепа Гвардиолы не очень хорошо, ведь в этом месяце они успели проиграть «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3).

Во встрече с «волками» 27 декабря действующие чемпионы вели 2:0, несмотря на удаление Эдерсона на 12-й минуте, но, пропустив три гола во втором тайме, не набрали ни одного балла.

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Эдерсон получил автоматическую дисквалификацию на ближайший матч. После травм восстанавливаются Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз, Давид Сильва и Габриэл Жезус.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками.

«Клинки» в 19 сыгранных турах записали на свой счет семь побед, восемь ничьих и всего четыре поражения.

В декабре команда Криса Уайлдера обыграла «Норвич Сити» (2:1), «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (1:0), разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Уотфордом» (1:1), а также уступила «Ньюкаслу» (0:2).

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Примечательно, что во встрече с «сороками» «Шеффилд Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в сезоне, хотя пропустил всего два мяча.

В лазарете «клинков» находится вратарь Саймон Мур.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.25, победа «Шеффилд Юнайтед» — 13.50, ничья — 6.60.

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Итак, по итогам декабря можно смело сказать, что «горожане» выбыли из чемпионской гонки, поскольку позволили «Ливерпулю» оторваться на 14 баллов, и это при том, что у «красных» есть игра в запасе. Отыграть такой гандикап даже за целый круг будет практически нереально.

Подопечные Пепа Гвардиолы выглядят уставшими, а после встречи с «волками» в 19-м туре сил у них стало еще меньше, поскольку практически весь матч они провели вдесятером.

На восстановление у «Манчестер Сити» было меньше двух суток, за которые очень сложно накопить энергию. «Клинки» способны выстроить мощную оборону, которая заставит действующих чемпионов попотеть. Наш прогноз — «победа "Шеффилд Юнайтед" с форой +2» за 1.75.

Также есть смысл присмотреться к ставке «тотал голов меньше 3,5» за 1.84. Полагаем, что гости не будут особо нацелены на чужие ворота, делая ставку на ничью, тогда как хозяева будут рады и двум забитым мячам. 0