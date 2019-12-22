«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2019 года

В рамках 18-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 22 декабря на «Викаридж Роуд». Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».

«Уотфорд»

«Уотфорд» проваливает текущий сезон, и смена тренера не помогла команде. Беспроигрышная серия команды на данный момент насчитывает пять игр (из них 4 — это поражения).

В текущем чемпионате «Уотфорд» смог выиграть лишь один раз в 17 турах. Эта победа случилась 8 ноября, когда со счетом 2:0 был обыгран «Норвич».

Неудивительно, что «Уотфорд» — главный аутсайдер текущего чемпионата. У команды лишь 9 набранных очков и последнее место в таблице.

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Если по пропущенным голам (32) у «Уотфорда» еще не самый худший результат в лиге, то забила команда лишь 9 мячей — так мало в АПЛ не забивает никто и близко (следующий худший результат — 17 голов).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» к этой встрече подошел с беспроигрышной серией из шести матчей во всех турнирах (4 — из них победные).

По ходу этой серии команда Уле-Гуннара Сульшера в том числе обыграла «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), после чего разговоры о возможной отставке тренера прекратились.

Успешный отрезок помог «МЮ» подняться в турнирной таблице АПЛ на шестое место. У «МЮ» в активе 25 очков после 17 туров, 26 забитых мячей и 20 пропущенных.

Предыдущий матч «МЮ» проводил посреди недели — со счетом 3:0 манкунианцы в Кубке лиги обыграли «Колчестер».

Прогноз

Победу «Уотфорда» в этом матче букмекеры оценивают коэффициентом 4,38, ничью — 3,98, а победу «МЮ» — 1,85.

Прогноз на матч «Уотфорд» — «МЮ» — победа гостей с коэффициентом 1,85.

Также можно поставить на «Уотфорд выиграет один из таймов — Нет» с коэффициентом 1,53. 0