«Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 15 декабря 2019 года

«Десна»
Черниговская «Десна» успешно провела стартовый отрезок чемпионата Украины, благодаря чему расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 33 очками.
В 17 сыгранных турах «северяне» одержали десять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
В декабре команда Александра Рабоконя на своем поле обыграла «Александрию» (2:0), а на выезде разгромила «Карпаты» (6:2).
Также «Десна» добралась до стадии 1/4 финала Кубка Украины, матчи которой пройдут уже в 2020 году.
«Динамо» Киев
Киевское «Динамо» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка.
«Сине-белые», как и «Десна», одержали десять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в текущем сезоне.
В двух последних матчах подопечные Алексея Михайличенко обыграли «Олимпик» (3:1) и проиграли «Заре» (1:2).
Кроме того, «Динамо» вылетело из Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа киевляне на своем разошлись миром с «Лугано» (1:1), хотя при более благоприятном исходе могли бы рассчитывать на выход в 1/16 финала.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.67, победа «Десны» — 4.80, ничья — 3.70.
У «сине-белых» есть шанс уйти на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице, ведь победа позволит им обойти не только «северян», но и «Зарю», проигравшую «Шахтеру».
Впрочем, игровая форма подопечных Михайличенко вызывает большие вопросы относительно успешного выезда в Чернигов.
Встреча против Лугано в очередной раз показала беспомощность «Динамо» в атаке. Ну а поскольку черниговская команда отличается хорошей игрой в обороне, наш прогноз — «победа "Десны" с форой +1» за 1.74.
Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Динамо" меньше 1,5». Коэффициент на это событие составляет 2.05. 0