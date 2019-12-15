«Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, «Десна» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Десна» — «Динамо» Киев.

«Десна»

Черниговская «Десна» успешно провела стартовый отрезок чемпионата Украины, благодаря чему расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 33 очками.

В 17 сыгранных турах «северяне» одержали десять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В декабре команда Александра Рабоконя на своем поле обыграла «Александрию» (2:0), а на выезде разгромила «Карпаты» (6:2).

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Также «Десна» добралась до стадии 1/4 финала Кубка Украины, матчи которой пройдут уже в 2020 году.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка.

«Сине-белые», как и «Десна», одержали десять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в текущем сезоне.

В двух последних матчах подопечные Алексея Михайличенко обыграли «Олимпик» (3:1) и проиграли «Заре» (1:2).

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Кроме того, «Динамо» вылетело из Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа киевляне на своем разошлись миром с «Лугано» (1:1), хотя при более благоприятном исходе могли бы рассчитывать на выход в 1/16 финала.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.67, победа «Десны» — 4.80, ничья — 3.70.

У «сине-белых» есть шанс уйти на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице, ведь победа позволит им обойти не только «северян», но и «Зарю», проигравшую «Шахтеру».

Впрочем, игровая форма подопечных Михайличенко вызывает большие вопросы относительно успешного выезда в Чернигов.

Встреча против Лугано в очередной раз показала беспомощность «Динамо» в атаке. Ну а поскольку черниговская команда отличается хорошей игрой в обороне, наш прогноз — «победа "Десны" с форой +1» за 1.74.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Динамо" меньше 1,5». Коэффициент на это событие составляет 2.05. 0