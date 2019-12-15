«Бордо» — «Страсбур». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Франции 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, в 18-м туре французской Лиги 1 «Бордо» на своей арене примет «Страсбур». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — «Страсбур».

«Бордо»

«Бордо» с 26 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая всего два очка третьей позиции, на которой находится «Лилль».

Проиграв в последнем туре во французском первенстве на выезде «Марселю» со счетом 1:3, «жирондинцы» т.с. прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где они в четырех из них победили.

Перед неудачей в Марселе, команда из Бордо разгромила на своей территории «Ним» (6:0), а перед этим поделила очки с «Реймсом» (1:1) на его арене.

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В восьми домашних поединках текущей Лиги 1 «Бордо» победил в половине из них, дважды сыграл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:6.

«Страсбур»

Перед стартом предстоящего тура «Страсбур» с 21 пунктом расположился на 15 строке в турнирке Лиги 1, находясь на расстоянии двух побед от опасной зоны.

В минувшем игровом дне «расинги» на родной арене одолели «Тулузу» со счетом 4:2, а перед этим они дважды проиграли — дома «Лиону» (1:2) и в гостях «Бресту» (0:5).

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На выезде в этом чемпионате страсбуржцы победили только раз, еще одни поединок они закончили вничью и шесть игр проиграли, разница мячей — 4:12. Отметим, что «Страсбур» в гостевых встречах в семи случаях уходил с поля без забитого мяча.

В прошлом сезоне «Страсбур» дважды взял верх над «Бордо»: 1:0 — дома и 2:0 — в гостях.

Прогноз на «Бордо» — «Страсбур»

Прогнозируем, что на своем поле «жирондинцы» одолеют соперника, который на выезде в этом сезоне чувствует себя совсем неуверенно. 0