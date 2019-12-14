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    Сыграет ли «Челси» с «Борнмутом» в экономном режиме?

    «Челси» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Борнмут»
    Сесар Аспиликуэта
    В 17 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2019 года
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    «Челси»

    По завершении 16 матчей в рамках чемпионата Англии лондонский коллектив занял четвертое место в общекомандном зачете с 29 баллами на счету.

    После победы над «Кристал Пэлас» в 12 туре АПЛ (2:0) «Челси» начал часто терять очки. В матче 23 ноября на «Этихад» «аристократы» потерпели поражение от «Ман Сити» (1:2).

    А затем подопечные Фрэнка Лэмпарда расписали мировую с «Валенсией» в еврокубках (2:2) и проиграли «Вест Хэму» в домашнем первенстве (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Декабрь для «Челси» начался с победы над «Астон Виллой» (2:1), но уже через несколько дней лондонцы уступили «Эвертону» (1:3). В заключительной встрече в ЛЧ «аристократы» разобрались с «Лиллем» (2:1).

    «Борнмут»

    На данном этапе чемпионата Англии коллектив из одноименного города находится на 15 месте в турнирной таблице с 16 очками в запасе.

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    • Однако последние матчи этой команды только огорчают ее фанатов. После поражения от «Арсенала» (0:1) подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Уотфордом» (0:0).

    2 ноября в родных стенах хозяева разобрались с «Манчестером Юнайтед» (1:0), после чего «Борнмут» потерпел поражения в пяти поединках.

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    В этих матчах «вишни» были слабее «Ньюкасла» (1:2), «Вулверхэмптона» (1:2), «Тоттенхэма» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ливерпуля» (0:3).

    Прогноз

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,50, а на победу «Борнмута» — 10,5.

    После поединка в еврокубках Фрэнк Лэмпард может дать многим футболистам отдых, а сами лондонцы не захотят напрягаться в домашнем матче. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,79. 0

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