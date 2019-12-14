«Челси» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

В 17 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Борнмут».

«Челси»

По завершении 16 матчей в рамках чемпионата Англии лондонский коллектив занял четвертое место в общекомандном зачете с 29 баллами на счету.

После победы над «Кристал Пэлас» в 12 туре АПЛ (2:0) «Челси» начал часто терять очки. В матче 23 ноября на «Этихад» «аристократы» потерпели поражение от «Ман Сити» (1:2).

А затем подопечные Фрэнка Лэмпарда расписали мировую с «Валенсией» в еврокубках (2:2) и проиграли «Вест Хэму» в домашнем первенстве (0:1).

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Декабрь для «Челси» начался с победы над «Астон Виллой» (2:1), но уже через несколько дней лондонцы уступили «Эвертону» (1:3). В заключительной встрече в ЛЧ «аристократы» разобрались с «Лиллем» (2:1).

«Борнмут»

На данном этапе чемпионата Англии коллектив из одноименного города находится на 15 месте в турнирной таблице с 16 очками в запасе.

Однако последние матчи этой команды только огорчают ее фанатов. После поражения от «Арсенала» (0:1) подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Уотфордом» (0:0).

2 ноября в родных стенах хозяева разобрались с «Манчестером Юнайтед» (1:0), после чего «Борнмут» потерпел поражения в пяти поединках.

В этих матчах «вишни» были слабее «Ньюкасла» (1:2), «Вулверхэмптона» (1:2), «Тоттенхэма» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ливерпуля» (0:3).

Прогноз

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,50, а на победу «Борнмута» — 10,5.

После поединка в еврокубках Фрэнк Лэмпард может дать многим футболистам отдых, а сами лондонцы не захотят напрягаться в домашнем матче. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,79. 0