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    Лишит ли «Хетафе» краснодарских «быков» евровесны?

    «Хетафе» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Краснодар»
    Мурад Мусаев
    В четверг, 12 декабря, «Хетафе» на своем поле примет «Краснодар» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Хетафе, начнется в 20:50 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Краснодар».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 12 Декабря 2019 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 20:55 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Хетафе»

    У «Хетафе» в копилке находится девять пунктов и вторая строка в группе С, но третий «Краснодар» испанцы опережают только из-за победы в личной встрече.

    Начали турнир «горожане» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский коллектив — 2:1.

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    Спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «Хетафе» одержал минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0).

    В последних матчах подопечные Пепе Бордаласа разгромили на своем поле «Леванте» (4:0) и на выезде одолели «Эйбар» (1:0).

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  • 29/11/2019

    • В чемпионате Испании после 16 туров «Хетафе» с 27 очками занимает 5-е место. Разница мячей 24-16, семь голов забил Анхель Родригес, еще пять — Хайме Мата.

    Испанцев в предстоящем матче устроит ничья, «Краснодару» нужно побеждать.

    «Краснодар»

    «Быки» начали еврокубки в квалификации Лиги чемпионов, где победили «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя), но разгромно уступил «Олимпиакосу» (0:4 в гостях и 1:2 дома) и отправился в Лигу Европы.

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    • В стартовом матче группового этапа ЛЕ «быки» были на выезде разгромлены швейцарским «Базелем» (0:5), дважды пропустив до перерыва и трижды — после.

    В матче 2-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

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    В 3-м туре «быки» отправились на выезд в Турцию, где одержали непростую победу над «Трабзонспором» (2:0), дважды забив после перерыва.

    Домашний матч с «Трабзонспором» завершился победой 3:1, после чего «Краснодар» победил дома «Базель» (1:0). Забивший победный гол Ари получил удаление и с «Хетафе» не сыграет.

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    В последних матчах кубанский клуб на своем поле не справился с «Тамбовом» (0:0) и поделил очки с ЦСКА (1:1).

    После 19 туров «Краснодар» с 35 очками занимает вторую строчку, уступая «Зениту» 10 очков. Разница мячей 33-20, по 4 гола забили Берг, Игнатьев, Ари и Сулейманов.

    Прогноз

    На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 5,25, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу «Хетафе» — 1,65.

    «Хетафе» в этом сезоне лишь дважды проиграл дома — «Барселоне» и «Базелю». «Быки» же играют на выезде неровно, к тому же остались без Ари. Прогнозируем, что испанцы не проиграют на своем поле.

    Вряд ли матч будет результативным — «Хетафе» мало забивает и мало пропускает. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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