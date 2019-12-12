«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, «Хетафе» на своем поле примет «Краснодар» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Хетафе, начнется в 20:50 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Краснодар».

«Хетафе»

У «Хетафе» в копилке находится девять пунктов и вторая строка в группе С, но третий «Краснодар» испанцы опережают только из-за победы в личной встрече.

Начали турнир «горожане» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский коллектив — 2:1.

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Спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «Хетафе» одержал минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0).

В последних матчах подопечные Пепе Бордаласа разгромили на своем поле «Леванте» (4:0) и на выезде одолели «Эйбар» (1:0).

В чемпионате Испании после 16 туров «Хетафе» с 27 очками занимает 5-е место. Разница мячей 24-16, семь голов забил Анхель Родригес, еще пять — Хайме Мата.

Испанцев в предстоящем матче устроит ничья, «Краснодару» нужно побеждать.

«Краснодар»

«Быки» начали еврокубки в квалификации Лиги чемпионов, где победили «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя), но разгромно уступил «Олимпиакосу» (0:4 в гостях и 1:2 дома) и отправился в Лигу Европы.

В стартовом матче группового этапа ЛЕ «быки» были на выезде разгромлены швейцарским «Базелем» (0:5), дважды пропустив до перерыва и трижды — после.

В матче 2-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

В 3-м туре «быки» отправились на выезд в Турцию, где одержали непростую победу над «Трабзонспором» (2:0), дважды забив после перерыва.

Домашний матч с «Трабзонспором» завершился победой 3:1, после чего «Краснодар» победил дома «Базель» (1:0). Забивший победный гол Ари получил удаление и с «Хетафе» не сыграет.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних матчах кубанский клуб на своем поле не справился с «Тамбовом» (0:0) и поделил очки с ЦСКА (1:1).

После 19 туров «Краснодар» с 35 очками занимает вторую строчку, уступая «Зениту» 10 очков. Разница мячей 33-20, по 4 гола забили Берг, Игнатьев, Ари и Сулейманов.

Прогноз

На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 5,25, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу «Хетафе» — 1,65.

«Хетафе» в этом сезоне лишь дважды проиграл дома — «Барселоне» и «Базелю». «Быки» же играют на выезде неровно, к тому же остались без Ари. Прогнозируем, что испанцы не проиграют на своем поле.

Вряд ли матч будет результативным — «Хетафе» мало забивает и мало пропускает. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0