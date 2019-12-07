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    Отправит ли «Удинезе» Анчелотти в отставку?

    «Удинезе» — «Наполи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Удинезе» — «Наполи»
    Карло Анчелотти
    7 декабря в 15-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своей арене сразится с «Наполи». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.65
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    «Удинезе»

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Удинезе» с 14 очками после 14 туров разместился на 16 строке. Опасную зону команда опережает на четыре пункта.

    Предыдущие две игры в итальянском первенстве «черно-белые» проиграли, поочередно уступив на выезде 1:2 «Сампдории» и 0:3 «Лацио».

    Серию поражений «зебры» смогли прервать накануне, разгромив в кубковой встрече на своей территории «Болонью» со счетом 4:0, забив поровну в каждом из таймов.

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    10 из 14 зачетных баллов в этой Серии А «Удинезе» набрал в родных пенатах, трижды победив при одной ничьей и трех поражениях. Разница мячей в этих встречах составила — 4:8.

    «Наполи»

    Неаполитанцы на данный момент находятся в глубокой яме. Команда не знает побед уже в восьми играх подряд с учетом всех турниров, дважды уступив в этом отрезке при пяти ничейных исходах.

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    Эта неудачная серия отбросила «небесно-голубых» на седьмую позицию в турнирной таблице Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже восемь пунктов.

    В своем последнем поединке дружина Карло Анчелотти проиграла на своей территории «Болонье» со счетом 1:2, ведя после первой половины игры.

    Все прогнозы на Серию А

    Только в двух из семи гостевых встреч текущей Серии А «Наполи» брал очки по максимуму, три раза играл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:12.

    «Наполи» выиграл последние семь встреч у «Удинезе». В прошлом сезоне неаполитанцы победили — 4:2 и 3:0.

    Прогноз на «Удинезе» — «Наполи»

    В случае неудачи Карло Анчелотти, скорее всего, получит отставку. Но согласятся ли с этим игроки «партенопеи»? Ставим на гостей. 0

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    «Удинезе» — «Наполи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Удинезе» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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