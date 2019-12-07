«Эвертон» — «Челси». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 7 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Челси».

«Эвертон»

После 15 поединков в рамках Премьер-лиги ливерпульский коллектив опустился в зону вылета. Сейчас с 14 очками в активе команда занимает 18 строчку в таблице.

По завершении 10 тура АПЛ, в котором «ириски» проиграли «Брайтону» (2:3) «Эвертон» не уступал в течение трех последующих матчей.

Подопечные Марку Силвы дома одолели «Уотфорд» в 1/8 финала Кубка лиги (2:0) и спасти ничью во встрече с «Тоттенхэмом» в чемпионате (1:1), а затем на выезде синие разобрались с «Саутгемптоном» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

Но с тех пор «Эвертон» успел трижды остаться без набранных баллов. С 13 по 15 тур эта команда потерпела поражения от «Норвича» (0:2), «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5).

«Челси»

В 15 играх чемпионата Англии лондонцы заработали 29 очков, что позволяет им замкнуть четверку лидеров в зоне Лиги чемпионов.

Но в последних поединках команда Фрэнка Лэмпарда начала транжирить баллы в разных турнирах. Не так давно «Челси» удалось спастись во встрече с «Аяксом» на евроарене (4:4).

А после победы над «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге (2:0) «аристократы» потерпели поражение от «Ман Сити» на выезде (1:2).

Затем в Лиге чемпионов синие расписали мировую с «Валенсией» (2:2), а 14 тур АПЛ завершился для «Челси» поражением в противостоянии с «Вест Хэмом» (0:1). Но в последней игре на «Стэмфорд Бридж» хозяева разобрались с «Астон Виллой» (2:1).

Прогноз

На победу «Эвертона» в игре 16 тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 3,50. Ничья оценивается в 3.75, а успех «Челси» — в 2,07.

Сейчас ливерпульский клуб переживает не лучшие времена, чем, безусловно, попытаются воспользоваться лондонцы. Наш прогноз на матч — «Челси» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0