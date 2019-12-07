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    «Эвертон» — «Челси». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Челси»
    Кристиан Пулишич
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 7 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Декабря 2019 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 15:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.05
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    «Эвертон»

    После 15 поединков в рамках Премьер-лиги ливерпульский коллектив опустился в зону вылета. Сейчас с 14 очками в активе команда занимает 18 строчку в таблице.

    По завершении 10 тура АПЛ, в котором «ириски» проиграли «Брайтону» (2:3) «Эвертон» не уступал в течение трех последующих матчей.

    Подопечные Марку Силвы дома одолели «Уотфорд» в 1/8 финала Кубка лиги (2:0) и спасти ничью во встрече с «Тоттенхэмом» в чемпионате (1:1), а затем на выезде синие разобрались с «Саутгемптоном» (2:1).

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    Но с тех пор «Эвертон» успел трижды остаться без набранных баллов. С 13 по 15 тур эта команда потерпела поражения от «Норвича» (0:2), «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5).

    «Челси»

    В 15 играх чемпионата Англии лондонцы заработали 29 очков, что позволяет им замкнуть четверку лидеров в зоне Лиги чемпионов.

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    • Но в последних поединках команда Фрэнка Лэмпарда начала транжирить баллы в разных турнирах. Не так давно «Челси» удалось спастись во встрече с «Аяксом» на евроарене (4:4).

    А после победы над «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге (2:0) «аристократы» потерпели поражение от «Ман Сити» на выезде (1:2).

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    Затем в Лиге чемпионов синие расписали мировую с «Валенсией» (2:2), а 14 тур АПЛ завершился для «Челси» поражением в противостоянии с «Вест Хэмом» (0:1). Но в последней игре на «Стэмфорд Бридж» хозяева разобрались с «Астон Виллой» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Эвертона» в игре 16 тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 3,50. Ничья оценивается в 3.75, а успех «Челси» — в 2,07.

    Сейчас ливерпульский клуб переживает не лучшие времена, чем, безусловно, попытаются воспользоваться лондонцы. Наш прогноз на матч — «Челси» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0

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    «Эвертон» — «Челси». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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