«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) на матч чемпионата Испании 6 декабря 2019 года

В 16 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эль-Мадригал» 6 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико».

«Вильярреал»

«Подводники» попали в черную полосу, которая началась в конце октября, с выездного поражения от «Эйбара» (1:2). На последних минутах подопечные Хавьера Кальехи сравняли и тут же пропустили снова.

Затем «Вильярреал» разошелся миром в домашнем матче с «Атлетиком» (0:0) и проиграл следующие три матча, начав с выездного поражения от «Мальорки» (1:3).

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В последних матчах «подводники» на своем поле уступили «Сельте» (1:3), дважды пропустив в концовке, и уступили «Валенсии» (1:2) на выезде.

После 15 туров Примеры «Вильярреал» с 18 очками на 13-м месте. Разница мячей 28-24, восемь голов забил Жерар Морено.

В прошлом сезоне «Вильярреал» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде уступил 0:2. Годом ранее «Вильярреал» в Мадриде сыграл 1:1, а дома победил 2:1.

«Атлетико»

«Матрасники» начали ноябрь с выездной ничьей с «Севильей» (1:1), пропустив до перерыва и сравняв в середине второго тайма.

Затем в рамках Лиги чемпионов они в Леверкузене проиграли «Байеру» (1:2), едва не сравняв на последних минутах.

Лучом света в темном царстве стала волевая домашняя победа над «Эспаньолом» (3:1), после которой мадридцы потеряли очки в гостевом матче с «Гранадой» (1:1).

Два последних матча «Атлетико» проиграл со счетом 0:1, сначала в Турине уступив «Ювентусу», а затем дома проиграв «Барселоне». В первом случае мяч был пропущен перед перерывом, во втором — на последних минутах.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 15 туров Ла Лиги «Атлетико» с 25 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 16-10, пять голов забил Альваро Мората.

Прогноз

Победа «Атлетико» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Вильярреала» — 3.30.

«Вильярреал» в последних пяти домашних матчах с «Атлетико» проиграл лишь раз, победив трижды. Прогнозируем, что «подводники» не проиграют и в предстоящем матче.

Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0