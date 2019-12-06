ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла»«Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю» Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»
  • 01:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Ориги оформил дубль
  • 01:32
    • РУСАДА призвало отстранить тренеров и врачей сборной России по лёгкой атлетике
  • 00:59
    • Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над «Нантом»
  • 00:26
    • «Лестер» продлил победную серию в АПЛ до семи матчей
  • 00:24
    • Дубль Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:23
    • «Челси» взял верх над «Астон Виллой»
  • 23:34
    • СМИ: «Милан» отказался от приобретения Алексея Миранчука
    Все новости спорта

    Продлится ли неудачная серия «Атлетико» выездом в Вильярреал?

    «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) на матч чемпионата Испании 6 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико»
    «Атлетико»
    В 16 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эль-Мадригал» 6 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Декабря 2019 года
    Вильярреал
  • Вильярреаль
    •  Вильярреал 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Играть!
    •

    «Вильярреал»

    «Подводники» попали в черную полосу, которая началась в конце октября, с выездного поражения от «Эйбара» (1:2). На последних минутах подопечные Хавьера Кальехи сравняли и тут же пропустили снова.

    Затем «Вильярреал» разошелся миром в домашнем матче с «Атлетиком» (0:0) и проиграл следующие три матча, начав с выездного поражения от «Мальорки» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних матчах «подводники» на своем поле уступили «Сельте» (1:3), дважды пропустив в концовке, и уступили «Валенсии» (1:2) на выезде.

    После 15 туров Примеры «Вильярреал» с 18 очками на 13-м месте. Разница мячей 28-24, восемь голов забил Жерар Морено.

  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Что ждет хавбека «Реала», удержит ли «Милан» капитана, кого выберет болгарский вундеркинд и другие трансферные новости последних дней
  • 02/12/2019

    • В прошлом сезоне «Вильярреал» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде уступил 0:2. Годом ранее «Вильярреал» в Мадриде сыграл 1:1, а дома победил 2:1.

    «Атлетико»

    «Матрасники» начали ноябрь с выездной ничьей с «Севильей» (1:1), пропустив до перерыва и сравняв в середине второго тайма.

  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
  • В плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд
  • 28/11/2019

    • Затем в рамках Лиги чемпионов они в Леверкузене проиграли «Байеру» (1:2), едва не сравняв на последних минутах.

    Лучом света в темном царстве стала волевая домашняя победа над «Эспаньолом» (3:1), после которой мадридцы потеряли очки в гостевом матче с «Гранадой» (1:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    Два последних матча «Атлетико» проиграл со счетом 0:1, сначала в Турине уступив «Ювентусу», а затем дома проиграв «Барселоне». В первом случае мяч был пропущен перед перерывом, во втором — на последних минутах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 15 туров Ла Лиги «Атлетико» с 25 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 16-10, пять голов забил Альваро Мората.

    Прогноз

    Победа «Атлетико» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Вильярреала» — 3.30.

    «Вильярреал» в последних пяти домашних матчах с «Атлетико» проиграл лишь раз, победив трижды. Прогнозируем, что «подводники» не проиграют и в предстоящем матче.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Парма — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.13
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Филадельфия — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Калгари — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джошуа — Руис
  • Бокс
  • 08/12/2019 в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков
    • 14:35 01/12/2019     Унаи Эмери
  • Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
    • 20:26 29/11/2019     «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»
  • «Челси» не обладает нужным составом для больших задач
    • 20:27 01/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) на матч чемпионата Испании 6 декабря 2019 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря Вчера в 08:540
  • 23:17
    • «Барселона» заключила новый контракт с вингером
  • 22:38
    • Слуцкий может возглавить АЕК
  • 22:08
    • СКА по буллитам одолел «Ак Барс»
    Лионель Месси Футбол Лионель Месси: 14 лучших моментов карьерыАргентинец поделился самыми приятными эмоциями 03/12/2019 в 18:330
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Арсенал» свою неудачную серию?
  • 3.13
    •
  • 07:04
    • Моуринью получил повреждение во время матча с «МЮ»
  • 01:59
    • Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я попытался отплатить за это
  • 01:49
    • Моуринью: Мы совершили ошибки, но не стоит плакать о них сейчас
    Юнес Намли Футбол Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе местоРеакция прессы на матч «Краснодар» — «Тамбов» 03/12/2019 в 15:070
  • 21:52
    • ЦСКА одолел «Динамо» в столичном дерби
  • 21:19
    • Меган Рапино: Роналду и Месси — суперзвезды, но боятся говорить о проблемах в футболе
  • 20:51
    • УЕФА утвердил регламент европейского отборочного турнира ЧМ-2022
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие