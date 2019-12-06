«Аякс» — «Виллем II». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Голландии 6 декабря 2019 года

6 декабря в 16-м туре голландской Эредивизии «Аякс» в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» примет «Виллем II». Игра начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Аякс» — «Виллем II».

«Аякс»

Амстердамский коллектив уверенно лидирует в голландском первенстве. После 15 матчей у него на счету 41 очко и отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя.

У «божьих сыновей» на данный момент 9-матчевая победная серия в Эредивизии, где пять из них они выиграли с крупным счетом.

После перерыва на матчи сборных амстердамцы провели три матча, и все выиграли. Сперва они в чемпионате страны разгромили 4:1 «Хераклес», затем в Лиге чемпионов одолели 2:0 французский «Лилль», а на прошлых выходных переиграли 5:2 «Твенте» в матчи Эредивизии.

На «Йохан Кройфф Арене» в текущем чемпионате Голландии «Аякс» очки еще не терял, выиграв все семь встреч с общим счетом 28:2.

«Виллем II»

Перед стартом 16-го тура чемпионата Голландии, «Виллем II» с 26 зачетными пунктами разместился на четвертом месте в турнирной таблице, уступая третьей строке всего два балла.

Клуб из города Тилбург не знает горечи поражений в голландском первенстве вот уже три матча подряд, дважды победив за этот период при одном ничейном исходе.

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Мировая состоялась в гостевой игре с «Ден Хаагом» (3:3), а виктории пришлись на домашние поединки против ПСВ (2:1) и роттердамской «Спарты» (4:0) в последнем туре.

Семь выездным матчей этой Эредивизии принесли «трехцветным» три виктории, один ничейный результат и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:14.

В прошлом сезоне «Аякс» трижды играл с «Виллем II» (дважды в чемпионате и раз в Кубке). Во всех этих встречах победы праздновали амстердамцы: 2:0, 4:1 и 4:0.

Прогноз на «Аякс» — «Виллем II»

После этого поединка, «Аяксу» предстоит провести решающий матч в Лиге чемпионов против «Валенсии». Думаем, что амстердамцы поберегут силы и не буду сильно громить своего противника. 0