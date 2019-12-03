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    Выиграет ли «Кристал Пэлас» вторую игру кряду?

    «Кристал Пэлас» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Англии 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Борнмут»
    Вильфрид Заа
    Во вторник, 2 ноября, «Кристал Пэлас» в поединке 15-го тура АПЛ дома сыграет с «Борнмутом». Встреча, которая пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне, начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2019 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 22:30 Борнмут Борнмут
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    «Кристал Пэлас»

    Лондонский клуб в турнирной таблице АПЛ разместился на 12-й позиции, но от шестой строки его отделяет всего три пункта.

    «Стекольщики» за последнее время проиграли трижды кряду, а выиграть не могли в пяти последних встречах. Но на протяжении этой «черной» полосы команда играла только с грандами.

    И только в последнем туре «орлы» смогли прервать эту неудачную серию, переиграв в выездном поединке «Бернли» со счетом 2:0, забив в каждом из таймов по голу.

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    • На «Селлхерст Парк» в текущем розыгрыше АПЛ «Кристал Пэлас» победил дважды из семи игр, столько же раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 5:7.

    «Борнмут»

    «Вишни» выиграли за последние восемь матчей в английской Премьер-Лиги только однажды, когда дома победили два тура тому назад «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

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    После того поединка «Бонмут» уступил в двух поединках чемпионата кряду, поочередно уступив по 1:2 на выезде «Ньюкаслу» и дома «Вулверхэмптону» в последнем туре.

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    • В турнирной таблице чемпионата Англии «красно-черные» идут на 11 позиции в турнирной таблице, опережая своего предстоящего противника всего на один балл.

    В семи выездных встречах текущего розыгрыша АПЛ «Борнмут» добыл две виктории, раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:11.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами — 5:3 и 1:2.

    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Борнмут»

    Прогнозируем, что «стекольщики» на своем поле обыграют соседа по турнирке, одержав вторую виктории в чемпионате кряду. 0

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