«Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 2 декабря 2019 года

В понедельник, 2 декабря, в 13-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на «Опель Арене» сыграет с «Антрахтом». Начало встречи — в 22:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт».

«Майнц»

В последнем туре чемпионата Германии, «Майнц» удивил всех неожиданной выездной победой над «Хоффенхаймом» (5:1). Отметим, что еще в первом тайме подопечные Байерлорцера получили красную карту.

Этой викторией «05» смогли прервать свою серию их двух поражений кряду в Бундеслиги. Начался этот неудачный период для них с гостевых 0:8 от «РБ Лейпциг».

После чего «красно-белые» на своей арене были повержены берлинским «Унионом» (2:3), забив свои голы в последней 10-минутке.

Все прогнозы на Бундеслигу

В турнирной таблице чемпионата Германии «Майнц» идет недалеко от зоны вылета, на 14 месте. Опасную зону он опережает всего на один пункт. На своем поле в этом сезоне БЛ команды дважды выиграли при трех поражениях.

«Айнтрахт»

Несколько дней тому назад «Айнтрахт» в рамках Лиги Европы в Лондоне обыграл местный «Арсенал» со счетом 2:1, и прервал свою 3-матчевую серию из поражений.

В это неудачный для себя период «орлы» уступили на выезде бельгийскому «Стандарду» (1:2) в ЛЕ, а также дважды проиграли в чемпионате страны — 0:1 в гостях «Фрайбургу» и 0:2 дома «Вольфсбургу».

После 12 матчей в немецком первенстве франкфуртцы разместились на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уступая топ-4 семь пунктов.

Выездные поединке в этом розыгрыше БЛ не особо хорошо складываются для «Айнтрахта». Команда проиграла в четырех из них при одной виктории.

В прошлом сезоне в Майнце эти коллективы сыграли вничью (2:2), а во Франкфурте победили гости — 2:0.

Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт»

Учитывая неудачи в гостевых встречах БЛ и тяжелую игру в Лондоне, предлагаем поставить на непроигрыш хозяев. 0