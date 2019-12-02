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    Отберет ли «Майнц» очки у «Айнтрахта»?

    «Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 2 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт»
    Игрок «Майнца»
    В понедельник, 2 декабря, в 13-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на «Опель Арене» сыграет с «Антрахтом». Начало встречи — в 22:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.35
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    «Майнц»

    В последнем туре чемпионата Германии, «Майнц» удивил всех неожиданной выездной победой над «Хоффенхаймом» (5:1). Отметим, что еще в первом тайме подопечные Байерлорцера получили красную карту.

    Этой викторией «05» смогли прервать свою серию их двух поражений кряду в Бундеслиги. Начался этот неудачный период для них с гостевых 0:8 от «РБ Лейпциг».

    После чего «красно-белые» на своей арене были повержены берлинским «Унионом» (2:3), забив свои голы в последней 10-минутке.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В турнирной таблице чемпионата Германии «Майнц» идет недалеко от зоны вылета, на 14 месте. Опасную зону он опережает всего на один пункт. На своем поле в этом сезоне БЛ команды дважды выиграли при трех поражениях.

    «Айнтрахт»

    Несколько дней тому назад «Айнтрахт» в рамках Лиги Европы в Лондоне обыграл местный «Арсенал» со счетом 2:1, и прервал свою 3-матчевую серию из поражений.

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    В это неудачный для себя период «орлы» уступили на выезде бельгийскому «Стандарду» (1:2) в ЛЕ, а также дважды проиграли в чемпионате страны — 0:1 в гостях «Фрайбургу» и 0:2 дома «Вольфсбургу».

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    • После 12 матчей в немецком первенстве франкфуртцы разместились на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уступая топ-4 семь пунктов.

    Выездные поединке в этом розыгрыше БЛ не особо хорошо складываются для «Айнтрахта». Команда проиграла в четырех из них при одной виктории.

    В прошлом сезоне в Майнце эти коллективы сыграли вничью (2:2), а во Франкфурте победили гости — 2:0.

    Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт»

    Учитывая неудачи в гостевых встречах БЛ и тяжелую игру в Лондоне, предлагаем поставить на непроигрыш хозяев. 0

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    «Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 2 декабря 2019 года. Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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