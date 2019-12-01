«Верона» — «Рома». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Серии А 1 декабря 2019 года

«Верона»
«Верона», вернувшая в этом году в элиту итальянского футбола, в 13 матчах смогла разжиться 18 баллами. Команда идет на девятой позиции в турнирной таблице.
После двух кряду поражений от «Наполи» (0:2) в гостях и «Сассуоло» (0:1) дома, «мастифы» выиграли два поединка. Удалось поочередно одолеть «Парму» (1:0) и «Брешию» (2:1).
Затем был выезд к «Интеру» и поражение со счетом 1:2. Гости забили первыми, но во втором тайме гранд дожал «Верону». Перекрыть это поражение удалось в прошлом туре победой над «Фиорентиной» — 1:0.
Также во время международной паузы коллектив разгромил на своем поле словенский «Табор» Сежана (5:1) в товарищеской встрече.
«Рома»
За 13 поединков Серии А римляне смогли заработать 25 баллов, что позволяет занимать им пятое место.
Еще недавно «волки» одержали три победы подряд над «Миланом» (2:1), «Удинезе» (4:0) и «Наполи» (2:1), однако в последнее время дела команды разладились.
Затем был небольшой спад — поражение от «Боруссии» М на выезде (1:2) в Лиге Европы и неудача в Серии А против «Пармы» (0:2).
Но последние две игры команда Фонсеки провела на хорошем уровне. Сначала римляне разбили «Брешию» (3:0), а 28 ноября с аналогичным счетом разделались с «Истанбулом» в ЛЕ.
Прогноз
Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 1.89, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.50, а на победу «Вероны» — 4.50.
Да, «Рома» — фаворит, но «Верона» очень классно играет в обороне, а домашние трибуны обязательно помогут команде. Предлагаем поставить на победу «Ромы» в один мяч или ничью за 1.93. 0