«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 ноября 2019 года

В субботу, 30 ноября, «Ньюкасл» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 15 очков.

В 13 сыгранных турах «сороки» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В декабре подопечные Стива Брюса обыграли «Вест Хэм» (3:2) и «Борнмут» (2:1), а также уступили «Астон Вилле» (0:2).

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После травмы у «Ньюкасла» восстанавливаются Мэтт Ритчи и Джамал Ласселлс.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 баллами.

На счету команды Пепа Гвардиолы девять побед, одна ничья и три поражения в 13 сыгранных матчах.

В этом месяце «горожане» успели победить «Саутгемптон» (2:1) и «Челси» (2:1). При этом они проиграли «Ливерпулю» (1:3).

В середине недели в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Шахтером» (1:1), чего хватило для того, чтобы обеспечить себе первое место в группе C.

В лазарете «горожан» находятся Александр Зинченко, Серхио Агуэро, Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.21, победа «Ньюкасла» — 14.00, ничья — 7.80.

«Горожанам» очень важно набрать очередные три очка, если они не хотят еще больше усугубить свое и так шаткое положение в чемпионской гонке, в которой «Ливерпуль» оторвался довольно далеко.

Проблема в том, что команда Пепа Гвардиолы не обладает той же мощью, что и в прошлом сезоне. Да, побеждать ей зачастую удается, но многие победы получаются не такими уверенными, как год назад.

Кроме того, «сороки» в последнее время играют относительно хорошо и, как правило, дают бой даже грандам. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.92.

Еще один вариант — «победа "Ньюкасла" с форой +2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.93. 0