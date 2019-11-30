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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
    Бернарду Силва
    В субботу, 30 ноября, «Ньюкасл» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 15 очков.

    В 13 сыгранных турах «сороки» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В декабре подопечные Стива Брюса обыграли «Вест Хэм» (3:2) и «Борнмут» (2:1), а также уступили «Астон Вилле» (0:2).

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    После травмы у «Ньюкасла» восстанавливаются Мэтт Ритчи и Джамал Ласселлс.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 баллами.

    На счету команды Пепа Гвардиолы девять побед, одна ничья и три поражения в 13 сыгранных матчах.

    В этом месяце «горожане» успели победить «Саутгемптон» (2:1) и «Челси» (2:1). При этом они проиграли «Ливерпулю» (1:3).

    В середине недели в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Шахтером» (1:1), чего хватило для того, чтобы обеспечить себе первое место в группе C.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.21, победа «Ньюкасла» — 14.00, ничья — 7.80.

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    «Горожанам» очень важно набрать очередные три очка, если они не хотят еще больше усугубить свое и так шаткое положение в чемпионской гонке, в которой «Ливерпуль» оторвался довольно далеко.

    Проблема в том, что команда Пепа Гвардиолы не обладает той же мощью, что и в прошлом сезоне. Да, побеждать ей зачастую удается, но многие победы получаются не такими уверенными, как год назад.

    Кроме того, «сороки» в последнее время играют относительно хорошо и, как правило, дают бой даже грандам. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.92.

    Еще один вариант — «победа "Ньюкасла" с форой +2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.93. 0

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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