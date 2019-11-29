«Херенвен» — «Витесс». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Голландии 29 ноября 2019 года

В 15-м туре голландской Эредивизии «Витесс» навестит «Херенвен». Встреча, которая состоятся 29 ноября, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Херенвен» — «Витесс».

«Херенвен»

По итогам 14-ти туров Эредивизии «Херенвен» располагается на седьмой позиции. В активе команды 21 очко, что в зоне плей-офф Лиги Европы.

Коллектив одержал пять победы, свел шесть матчей вничью и проиграл в трех поединках. Он одержал две виктории в пяти предыдущих встречах во всех турнирах.

Примечательно, что клуб потерпел одно поражение в восьми предыдущих матчах. Оно случилось как раз в прошлом туре — против ПСВ (1:2) на выезде.

«Витесс»

«Витесс» по итогам 14 туров голландского чемпионата расположился на пятой позиции, имея на своем счету 23 очка. От первого «Аякса» он отстает на 15 баллов.

В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в семи матчах.

Недавно у дружины Слуцкого была 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

Тем не менее, сейчас у коллектива серия поражений из трех поединков кряду. Если брать только национальное первенство, то он проиграл в четырех предыдущих турах кряду.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Херенвен» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0