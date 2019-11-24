ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гжегож Крыховяк«Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себе Маурисио ПочеттиноНе время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди Лео МессиПримера. «Барселона» едет к «Леганесу», «Гранада» сыграет с «Атлетико», «Реал» примет «Реал Сосьедад»
  • 22:26
    • СКА обыграл «Северсталь», «Йокерит» прервал серию московского «Динамо»
  • 22:00
    • «Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»
  • 21:29
    • «Локомотив» в голевой перестрелке одолел «Тамбов»
  • 20:52
    • Роналду вне заявки на матч с «Аталантой»
  • 20:44
    • СМИ: Абрамович отказался от продажи «Челси»
  • 19:43
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»
  • 19:29
    • «Ак Барс» одержал пятую побежу подряд
    Все новости спорта

    Справится ли «Атлетик» с непростой обороной «Осасуны»?

    «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз на «Осасуна» — «Атлетик»
    Рауль Гарсия
    В 14 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 24 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетик».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.95
  • Играть!
    •

    «Осасуна»

    На данный момент команда из Памплоны занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата. За 13 матчей этот коллектив сумел заработать 19 баллов. От «Атлетика» он отстает на 1 пункт,

    В нынешнем сезоне выходцы из Сегунды уже отбирали очки у многих серьезных соперников. К примеру, в 8 туре Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Вильярреал» (2:1).

    А после поражения от «Гранады» (1:0) красные уверенно разобрались с «Валенсией» (3:1). Затем подопечные Ягобы Аррасате расписали мировую с «Мальоркой» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    12 тур оказался для команды из Памплоны удачным. В родных стенах хозяева разобрались с «Алавесом» (4:2), а спустя неделю «Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0). В товарищеской встрече с «Реалом Сосьедад» красные победили со счетом 0:1.

    «Атлетик»

    После 13 матчей клубу из Бильбао удалось оказаться в зоне Лиги Европы. С 20 очками на своем счету команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    В последних пяти поединках красно-белые дважды победили, дважды сыграли вничью и уступили в одной встрече. В 9 туре Ла Лиги «Атлетик» расписал мировую с «Вальядолидом» дома (1:1).

    А без очков подопечные Гаиски Гаритано остались в 10 туре, потерпев поражение от «Атлетико» (2:0). Затем баски уверенно разобрались с «Эспаньолом» на «Сан Мамес» (3:0).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Несколькими днями позже «львы» не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Вильярреалом» (0:0), а в 13 туре «Атлетик» взял верх над «Леванте» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Осасуны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,00, а на победу «Атлетика» — 3,05.

    «Осасуна» в текущем сезоне играет смело, но у клуба из Бильбао на грядущий поединок есть свои планы по сохранению места в еврокубковой зоне. Наш прогноз на матч — «Атлетик» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2,06. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино
  • Как Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день
    • 16:45 21/11/2019     Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за Англию
  • Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах
    • 13:21 18/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
    Тоже интересно
    Скандальный флаг Футбол Неуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком БейлаВопрос с уходом валлийского вингера из «Реала», похоже, уже решен Вчера в 15:080
  • 00:42
    • ПСЖ одержал победу над «Лиллем»
  • 00:35
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у аутсайдера Бундеслиги
  • 18:44
    • Тайсон: Макгрегор никогда не победит Хабиба
    Крыховяк принес победу «Локо» Футбол РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» в гостях у «Рубина», «Спартак» сыграет с «Уралом»Результаты матчей 17-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 22:030
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 21:12
    • Лэмпард никогда не будет работать в «Тоттенхэме»
  • 20:56
    • Россия гарантировала себе место в финальной части Кубка Дэвиса-2020
  • 20:31
    • Моуринью не против отпустить Эриксена в «Ювентус»
    «Нью-Йорк Айлендерс» Хоккей НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 ноября Вчера в 08:430
  • 18:28
    • Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
  • 18:13
    • СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука
  • 20:20
    • Моуринью ждут 2,3 млн евро за выход в Лигу чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие