«Осасуна» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

В 14 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 24 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетик».

«Осасуна»

На данный момент команда из Памплоны занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата. За 13 матчей этот коллектив сумел заработать 19 баллов. От «Атлетика» он отстает на 1 пункт,

В нынешнем сезоне выходцы из Сегунды уже отбирали очки у многих серьезных соперников. К примеру, в 8 туре Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Вильярреал» (2:1).

А после поражения от «Гранады» (1:0) красные уверенно разобрались с «Валенсией» (3:1). Затем подопечные Ягобы Аррасате расписали мировую с «Мальоркой» (2:2).

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12 тур оказался для команды из Памплоны удачным. В родных стенах хозяева разобрались с «Алавесом» (4:2), а спустя неделю «Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0). В товарищеской встрече с «Реалом Сосьедад» красные победили со счетом 0:1.

«Атлетик»

После 13 матчей клубу из Бильбао удалось оказаться в зоне Лиги Европы. С 20 очками на своем счету команда занимает 6 место в турнирной таблице.

В последних пяти поединках красно-белые дважды победили, дважды сыграли вничью и уступили в одной встрече. В 9 туре Ла Лиги «Атлетик» расписал мировую с «Вальядолидом» дома (1:1).

А без очков подопечные Гаиски Гаритано остались в 10 туре, потерпев поражение от «Атлетико» (2:0). Затем баски уверенно разобрались с «Эспаньолом» на «Сан Мамес» (3:0).

Несколькими днями позже «львы» не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Вильярреалом» (0:0), а в 13 туре «Атлетик» взял верх над «Леванте» (2:1).

Прогноз

На победу «Осасуны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,00, а на победу «Атлетика» — 3,05.

«Осасуна» в текущем сезоне играет смело, но у клуба из Бильбао на грядущий поединок есть свои планы по сохранению места в еврокубковой зоне. Наш прогноз на матч — «Атлетик» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2,06. 0