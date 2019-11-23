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    «Бавария» Флика сомнет очередного соперника

    «Фортуна» — «Бавария». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Фортуна» — «Бавария»
    Флик наладил игру мюнхенцев
    В субботу, 23 ноября, «Фортуна» в Дюссельдорфе будет принимать мюнхенскую «Баварию» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фортуна»

    «Фортуна» набрала одиннадцать очков и располагается на тринадцатой позиции. Дистанция от зоны вылета очень опасная — всего четыре очка.

    В середине осени клуб из Дюссельдорфа провел два удачных поединка на своем поле — сухие победы над «Майнцем» и «Кельном» (1:0 и 2:0 соответственно).

    Также была домашняя победа над «Эрцгебирге» (2:1) во втором раунде Кубка Германии. В прошлом туре «Фортуна» гостила у «Шальке» и сумела удержать ничью — 3:3.

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    Хет-трик в последней игре оформил опытный форвард Рувен Хеннингс. Всего «Фортуна» проиграла шесть поединков из последних 11-ти.

    «Бавария»

    Из-за потерь очков в недавних матчах чемпионата мюнхенский коллектив с 21 балом на счету занимает третье место в таблице, отставая от лидирующей «Боруссии» М на четыре очка.

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    • В последних пяти поединках «Бавария» сначала в чемпионате разобралась с «Униаоном» (2:1), а в 1/16 финала Кубка Германии команда прошла «Бохум» (2:1).

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    Следом был роковой для Нико Ковача десятый тур Бундеслиге — там «красные» были позорно разбиты «Айнтрахтом» со счетом 1:5. Это стало причиной отставки главного тренера, а его место занял Ханс Дитер Флик.

    Под руководством нового наставника «Бавария» в Лиге чемпионов одолела «Олимпиакос» (2:0), а потом разбила дортмундскую «Боруссию» в чемпионате — 4:0. Флик был утвержден главным тренером до конца года и это логично, ведь игра команды наладилась. За два поединка мюнхенцы не допустили ни одного удара в створ своих ворот и забили шести мячей.

    Прогноз

    Победа «Баварии» в этой встрече оценивается коэффициентом 1.19, на ничью букмекеры предлагают котировку 7.70, а на победу «Фортуны» — 12.5.

    Мюнхенский суперклуб набрал отличный ход и стремится вернуться в борьбу за лидерство в Бундеслиге. Эту команду не остановили даже дортмундцы, поэтому вряд ли «Фортуна» сможет даже забить. Предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой -2 гола за 1.77. 0

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    «Фортуна» — «Бавария». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Фортуна» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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